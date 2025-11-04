MLB》道奇封王遊行 日本雙星風光

道奇4日在洛杉磯舉辦封王遊行，慶祝連霸成功與6年內贏得的第3座世界大賽冠軍，入圍國聯MVP決選且幾已篤定得獎的大谷翔平，豪氣喊出「3連霸」的目標。另一奪冠功臣山本由伸再次說出「輸球不是選項」的名言，讓道奇粉絲high到不行，他也首次入圍國聯賽揚獎票選的最終3人名單。

道奇全隊坐上漆著「背靠背世界冠軍」的露天巴士穿過洛杉磯市區，開到超過52700人湧入的道奇球場舉辦慶功儀式。精神領袖柯蕭一掃去年看著隊友慶祝的遺憾，多拚一年也為衛冕做出貢獻，心滿意足的結束18年大聯盟生涯，也喊話球迷：「明年我要跟你們一樣，看著道奇再拿1冠！」

大谷戴上道奇藍帽2年，都把世界大賽冠軍帶回洛城，今年他敲出55轟再創個人新高，OPS（整體攻擊指數）1.014與進階數據OPS+ 179均為國聯之最，並成功重返投手丘，主投47局飆出62K，再次擦亮「二刀流」招牌。

大聯盟4日公布國聯MVP最後3人名單，大谷可望擊敗費城人的席瓦伯與大都會的索托，成為史上「唯二」連3年贏得聯盟MVP的球星。過去除了「全壘打王」邦茲在2001至04年4連霸國聯MVP，其餘球員最多只有連兩年獲得此獎。

世界大賽MVP山本由伸則首次入圍國聯賽揚獎票選的最後3人，儘管他的WAR（勝利貢獻值）不如海盜史金斯、費城人桑契斯兩位競爭者，但被打擊率1成83為全大聯盟先發投手最低者，更是道奇陣中唯一保持全季健康出賽的先發投手，為衛冕成功做出卓絕貢獻。

道奇球季結束有7人成為自由球員，其中柯蕭引退，奪冠功臣基凱赫南德茲、羅哈斯值得球團爭取留隊，甩掉牛棚投手耶提斯、外野手康佛托共省下3000萬美元年薪，外媒報導道奇準備提出10年肥約延攬前小熊外野手塔克。畢竟「西語老師」T.赫南德茲雖有火力但已33歲，外野防守令人膽戰心驚。