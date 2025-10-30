MLB／道奇背水一戰！山本由伸扛G6先發 「做好萬全準備迎戰」

美國職棒大聯盟世界大賽第5戰，藍鳥22歲新人投手耶薩維奇威風八面，狂飆12次三振，先發7局只失1分，優質表現領軍藍鳥6比1擊敗道奇，世界大賽3勝2敗聽牌，只要再贏一場就可以在多倫多主場封王，奪下暌違32年的冠軍；而道奇G6將派出G2壓制藍鳥打線的日籍投手山本由伸，他也說「以百分之百的狀態迎戰」。

開局雙轟創世界大賽紀錄 藍鳥一路壓制道奇

藍鳥開路先鋒史奈德首局首打席全壘打，道奇塞揚強投史奈爾一開賽就慘遭砲轟，5萬多名地主球迷完全不敢置信，而緊接著第二棒的小葛雷諾也接力敲出陽春砲，道奇投手只投了3球，藍鳥就取得2比0領先，締造世界大賽首次開賽連續兩棒全壘打的紀錄。

而在3局下，道奇的赫南德茲也轟出陽春砲，助隊追成1比2，但接下來道奇全場只敲出4支安打，打線嚴重熄火。

22歲耶薩維奇「超狂指叉球」 7局狂飆12K神紀錄

而藍鳥22歲新秀耶薩維奇超狂指叉球讓道奇打線一籌莫展，7局投球狂飆12次三振，寫下新秀在世界大賽最多三振的里程碑，同時也是世界大賽史上，沒有出現任何四壞球保送的最多K紀錄。

接下來世界大賽G6將在台灣時間後天（11/1）登場，道奇派出日本王牌強投山本由伸背水一戰，他表示具體的作戰計畫還要再擬定，但藍鳥是一支很強的球隊，只想做好萬全準備，以百分之百的狀態迎戰。

大谷熄火！藍鳥世界大賽3勝聽牌 封王機率高達68.9%

藍鳥以6比1贏得世界大賽第五戰，系列賽取得3勝2敗優勢，大聯盟歷史上贏得世界大賽第5戰的隊伍，封王機率高達68.9%，第六戰道奇面臨背水一戰，加拿大總理卡尼曾預測，藍鳥將奪下世界大賽冠軍，但道奇有日本三大球星助陣，棒球場上展現另類的外交同盟。

國際中心／陳毓麟 編撰 責任編輯／張碧珊

