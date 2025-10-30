MLB／道奇背水一戰！山本由伸扛G6先發 「做好萬全準備迎戰」
美國職棒大聯盟世界大賽第5戰，藍鳥22歲新人投手耶薩維奇威風八面，狂飆12次三振，先發7局只失1分，優質表現領軍藍鳥6比1擊敗道奇，世界大賽3勝2敗聽牌，只要再贏一場就可以在多倫多主場封王，奪下暌違32年的冠軍；而道奇G6將派出G2壓制藍鳥打線的日籍投手山本由伸，他也說「以百分之百的狀態迎戰」。
開局雙轟創世界大賽紀錄 藍鳥一路壓制道奇
藍鳥開路先鋒史奈德首局首打席全壘打，道奇塞揚強投史奈爾一開賽就慘遭砲轟，5萬多名地主球迷完全不敢置信，而緊接著第二棒的小葛雷諾也接力敲出陽春砲，道奇投手只投了3球，藍鳥就取得2比0領先，締造世界大賽首次開賽連續兩棒全壘打的紀錄。
而在3局下，道奇的赫南德茲也轟出陽春砲，助隊追成1比2，但接下來道奇全場只敲出4支安打，打線嚴重熄火。
22歲耶薩維奇「超狂指叉球」 7局狂飆12K神紀錄
而藍鳥22歲新秀耶薩維奇超狂指叉球讓道奇打線一籌莫展，7局投球狂飆12次三振，寫下新秀在世界大賽最多三振的里程碑，同時也是世界大賽史上，沒有出現任何四壞球保送的最多K紀錄。
接下來世界大賽G6將在台灣時間後天（11/1）登場，道奇派出日本王牌強投山本由伸背水一戰，他表示具體的作戰計畫還要再擬定，但藍鳥是一支很強的球隊，只想做好萬全準備，以百分之百的狀態迎戰。
大谷熄火！藍鳥世界大賽3勝聽牌 封王機率高達68.9%
藍鳥以6比1贏得世界大賽第五戰，系列賽取得3勝2敗優勢，大聯盟歷史上贏得世界大賽第5戰的隊伍，封王機率高達68.9%，第六戰道奇面臨背水一戰，加拿大總理卡尼曾預測，藍鳥將奪下世界大賽冠軍，但道奇有日本三大球星助陣，棒球場上展現另類的外交同盟。
國際中心／陳毓麟 編撰 責任編輯／張碧珊
更多台視新聞網報導
世界大賽G5／大谷翔平熄火！道奇打線遭22歲菜鳥狂K 藍鳥搶先聽牌
世界大賽G4／大谷翔平「二刀流」投6局失4分吞敗 藍鳥扳成2：2平手
世界大賽G3/大谷雙響砲9度上壘.弗里曼再見轟 道奇18局大戰擊敗藍鳥
其他人也在看
道奇世界大賽G5大熄火！ 藍鳥6：1痛宰 取聽牌優勢
美國職棒世界大賽第五戰，藍鳥一開賽就轟出全壘打，加上新人右投「耶薩維奇」繳出7局12K的成績，藍鳥隊以6比1痛宰道奇隊，系列賽3比2，取得聽牌優勢。第六戰將回到多倫多客場，道奇隊想要二連霸封王，挑戰相當大。TVBS新聞網 ・ 1 天前
MLB》道奇遭聽牌！羅伯茲怒批錯誤太多：大家都要做好工作
洛杉磯道奇在世界大賽第5戰主場以1比6不敵多倫多藍鳥，系列賽戰成2勝3敗遭聽牌。全場僅敲出4支安打、攻下1分，主場球迷情緒低迷。總教練羅伯茲（Dave Roberts）神情嚴肅地說：「我們讓太多跑者上壘，該抓的出局數沒抓到，最終付出代價。」中時新聞網 ・ 1 天前
道奇出絕招！山本由伸扛「背水一戰」本人說話了 連兩場完投親曝狀況
體育中心/蔡晴景報導道奇隊在世界大賽第5戰中，投打表現全面失靈，最終以1比6不敵藍鳥隊，系列賽戰績陷入2勝3敗，讓對手聽牌。第6戰推派日籍王牌山本由伸壓陣，面對背水一戰他受訪透過翻譯表示，「專注的爭取這場比賽勝利，這就是我現在唯一在意的事。」FTV Sports ・ 1 天前
世界大賽G5 菜鳥12K鎖死道奇 藍鳥聽牌
本報綜合外電報導 美國職棒世界大賽第5戰，多倫多藍鳥以連2打席全壘打開局，加上22歲…中華日報 ・ 22 小時前
TPBL林俊吉擁個人簽名鞋 捐贈千雙球鞋回饋基層
（中央社記者陳容琛台北30日電）台灣職業籃球大聯盟TPBL福爾摩沙夢想家後衛林俊吉，今天正式成為本土首名擁有個人簽名鞋的球員，他也與夢想家球團共同捐贈1000雙球鞋做公益，以行動支持基層籃球。中央社 ・ 1 天前
EASL／外援聯手轟61分 國王韓國踢館成功勝場開張
連三季參與東超聯賽（EASL）的新北國王隊，今天赴韓國踢館成功，在洋將桑尼、傑登聯手轟下61分發揮下，以90：78擊退主場的昌原LG獵隼，迎接分組首勝。 國王前兩季都打進最後4強決賽，上季更奪下...聯合新聞網（運動） ・ 23 小時前
世界大賽》關鍵G6「大丈夫」?日媒整理山本近五年「背水一戰」戰績
洛杉磯道奇日籍王牌投手山本由伸，將在美國職棒世界大賽G6再度登板，力拼為球隊扳平戰局阻止藍鳥封王，而緯來體育台 ・ 4 小時前
北台灣好天氣助攻 富邦長春公開賽R2單日獵8鷹
尋求衛冕冠軍的泰國選手托馬倫(Thammanoon Sriroj)，今天於2025富邦長春公開賽第2回合，靠5記博蒂、1個柏忌，繳出全場最佳的68桿，並以2回合低於標準桿5桿的139桿總桿躍居榜首，賽事前冠軍蔡啟煌，成績平標準144桿，排名暫列第4，落後領先者5桿。太報 ・ 1 天前
MLB》Yesavage創紀錄12K壓制道奇 藍鳥距離冠軍差1勝
在世界大賽史上首見開賽連轟全壘打，以及菜鳥Trey Yesavage先發7局飆出創紀錄12三振壓制性表現帶領下，多倫多藍鳥今天在客場以6比1擊敗洛杉磯道奇，在世界大賽取得3勝2敗領先優勢聽牌，再1勝就能贏得隊史第3冠，暌違32年的首冠。TSNA ・ 1 天前
世界大賽G5／大谷翔平熄火！道奇打線遭22歲菜鳥狂K 藍鳥搶先聽牌
美國職棒大聯盟世界大賽第五戰，道奇塞揚左投史奈爾（Blake Snell）首局就遭背靠背開轟，讓球隊一開賽就陷入落後，反觀，藍鳥22歲菜鳥先發投手耶薩瓦吉（Trey Yesavage）一路壓制道奇打線台視新聞網 ・ 1 天前
世界大賽誰先「聽牌」超重要！ 美媒曝：搶下關鍵一勝奪冠機率高達67.6%
體育中心／徐暐喆報導MLB美國職棒世界大賽前四戰打完道奇與藍鳥戰成2比2平手，關鍵G5誰能獲勝將獲得聽牌優勢，美媒也分析聽牌後的奪冠機率。FTV Sports ・ 2 天前
MLB》貝茲狀況超低迷！打擊率剩0.130：我打得太糟
世界大賽打到第5戰，道奇再度吞敗，以2勝3敗陷入被聽牌的險境。打線集體熄火是關鍵原因，尤其MVP等級強打貝茲（Mookie Betts）狀況低迷，從第2棒調至第3棒仍未見起色。此戰他4打數掛零、吞下2次三振，系列賽打擊率跌至0.130、攻擊指數（OPS）僅0.361，狀況低迷到連他自己都坦言：「我真的打太糟了。」中時新聞網 ・ 1 天前
2026臺灣國際馬拉松1/11台南開跑！
[NOWnews今日新聞]2026「臺灣國際馬拉松in臺南」將於明年1月11日在充滿文化底蘊與故事的臺南大都會開跑，已有來自25個國家及地區、超過3000名選手報名。肯亞好手基普肯博伊（Shadrac...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
MVP打線再熄火！道奇主帥打線變陣無效「心情不美麗」 指出關鍵調整方向
世界大賽第5戰今（30）日於洛杉磯舉行，道奇以1比6不敵藍鳥，系列戰吞下二連敗，陷入2勝3敗落後的險境，連霸希望岌岌可危。全隊僅擊出4支安打，唯一得分來自Enrique Hernandez在第三局的陽春炮，打線再次熄火。鏡報 ・ 1 天前
世界大賽》菜鳥Yesavage全壓制 藍鳥教頭：歷史級演出
藍鳥在世界大賽第5戰推出菜鳥Trey Yesavage對決賽揚左投Blake Snell其實並不那麼緯來體育台 ・ 1 天前
東超》桑尼33分助國王擊退KBL冠軍昌原LG獵隼 首勝開張
新北國王今天作客南韓，對決昌原LG獵隼，靠著洋將發威，桑尼砍下全場最高33分、傑登28分，助隊以90：78收下本季東超首勝。國王在本季東超首戰碰上東京電擊，遭對手痛宰吞敗，今天作客南韓遭遇KBL上季冠軍昌原LG獵隼，力拚勝場開張。國王在首節打出不錯氣勢，單節31：17攻勢取得大幅領先，但次節LG獵隼自由時報 ・ 23 小時前
MLB／史上第1人！耶薩維奇K掉道奇12打者 創世界大賽紀錄
MLB／史上第1人！耶薩維奇K掉道奇12打者 創世界大賽紀錄EBC東森新聞 ・ 1 天前
MLB／讓大谷揮空頭盔落地 藍鳥教頭盛讚耶薩維奇「史詩級」
藍鳥隊離隊史第3座世界大賽冠軍只差最後一勝，22歲菜鳥投手耶薩維奇（Trey Yesavage）今天在第5戰有效壓制道奇隊打線，成為6：1贏球最大功臣，藍鳥總教練史奈德（John Schneid...聯合新聞網（運動） ・ 1 天前
MLB／道奇2連霸機會只剩26%？第6戰山本由伸壓力超大
道奇隊今天在洛杉磯主場爆滿52175名觀眾前，一路遭到藍鳥隊22歲菜鳥投手耶薩維奇（Trey Yesavage）壓制，被他賞了12次三振，終場以1：6落敗，世界大賽陷入2勝3敗絕境，接下來第6戰...聯合新聞網（運動） ・ 1 天前
全美瘋世界大賽！大谷翔平先發締造1480萬收視人次 創近8年第二高紀錄
世界大賽第4戰29日由洛杉磯道奇對決多倫多藍鳥，由道奇「二刀流」球星大谷翔平先發登板，在美國創下近8年來第二高收視紀錄。根據FOX Sports於今（31日）公布的數據，該場比賽於FOX主頻道、西語頻道與FOX Sports串流平台的合計觀眾人數達1480萬7000人。鏡報 ・ 8 小時前