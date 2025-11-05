MLB》達比修動刀休1年 今永恐掰掰小熊

山本由伸、大谷翔平、佐佐木朗希今年在季後賽的亮麗演出，再次點燃大聯盟日投風潮。然而作為目前旅美日投老大哥的達比修有，卻在上周接受右肘尺側副韌帶修復手術，將會錯過明年球季；日本左投今永昇太和母隊小熊則都不執行續約選擇權，有可能成為自由球員。

現年39歲的達比修在2015年就動過俗稱「湯米約翰」的手肘韌帶重建手術，投球的右肘2018年進行關節鏡手術、2023年季後接受可體松注射處理骨刺，這次是吃飯的傢伙第2次動大刀。

達比修目前與教士的合約還有3年，但過去3年他已傷勢不斷，包括今年因手肘發炎缺席3個月，最終僅先發15場且自責分率高達5.38。雖然達成日美通算最多勝投手（208勝）的紀錄，然而以其年紀這次開刀後能否重返大聯盟投手丘，恐將畫上很大問號。

32歲的今永昇太旅美2年先發54場，繳出24勝11敗、自責分率3.28佳績。但他今年曾受大腿拉傷所苦，容易挨轟的問題也始終無解，例行賽最後12場先發被敲20轟，季後賽後援、先發各1場，共投6.2局又挨3轟，使得小熊可能不打算留人。

今永的合約今年結束到期後，小熊有3年5775萬美元的續約選擇權，若球團不執行，今永則有以1525萬續約1年的球員選擇權。消息指出球團已決定不執行選擇權，今永也是，畢竟續約年薪還不如「合格報價」的2202.5萬。如果小熊不對今永開出合格報價，他就會成為自由球員。