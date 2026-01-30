MLB》鄧愷威交易至太空人 美媒點名有望爭取先發

台灣旅美投手鄧愷威在社群媒體上宣布，他正式被交易至休士頓太空人隊，外媒指出，鄧愷威有望和Spencer Arrighetti、Lance McCullers Jr.、Mike Burrows等3人競爭先發位置，有機會卡位長中繼。

美國職棒大聯盟休士頓太空人隊透過交易，從舊金山巨人隊獲得台灣旅美投手鄧凱威，鄧愷威感謝舊金山巨人隊過去的栽培，也向一路支持他的球迷致謝。

面對鄧愷威被交易至休士頓太空人隊，外媒認為他有機會爭取開季的先發機會，2026年賽季預估，太空人先發王牌將是Hunter Brown，二號投手是從日職透過入札制度旅美的今井達也，再來是Cristian Javier核心主力。

廣告 廣告

至於4、5號先發位置，鄧愷威有機會和新秀Spencer Arrighetti、Lance McCullers Jr.、Mike Burrows共同競爭。外媒還提到，目前在4、5號投手尚未明朗的情況下，作為具備先發能力的鄧愷威，是否能夠擠進太空人的開季5號先發或長中繼的位置，將是外界關注焦點。

鄧愷威是上賽季唯一有上大聯盟的台灣投手，在3A當中整季出賽26場，拿下3勝2敗，防禦率3.63，累積89次三振，表現可圈可點。他在大聯盟共出賽8場，其中7場為先發，繳出2勝4敗的戰績，防禦率6.37，送出39次三振。外媒指出，數據上並不亮眼。

不過鄧愷威去年9月對洛磯隊的比賽中投出5.1局、拿下8次三振僅失2分的代表作，奪下生涯第二勝，也是首次先發勝利，外媒也表示，鄧愷威已經具備在大聯盟生存的能力，只是還不夠穩定。

日前鄧愷威透過社群平台宣布，謝絕中華隊經典賽的徵召，就是因為他去年表現起伏，而新賽季是非常重要的一年，現階段最重要的是把每一個準備環節做到位，穩穩站上大聯盟。