MLB／鄧愷威傳交易 從舊金山巨人轉戰休士頓太空人
效力於美國職棒（MLB）舊金山巨人隊的27歲旅美好手鄧愷威，傳出交易轉隊的消息！MLB官網指出，記者Brian McTaggart引述消息來源，太空人隊正與舊金山巨人隊進行交易，將以小聯盟捕手比利亞羅爾（Jancel Villarroel）交換鄧愷威，不過這項交易雙方球團皆未證實。
根據MLB官網的數據，鄧愷威目前在MLB累計出賽12場，其中7場先發，皆在2025年賽季，防禦率為7.30，總計40又2/3局送出46次三振，25次保送。鄧愷威的招牌武器是大幅度位移的橫掃球（sweeper），上個賽季打者對面他的橫掃球，打擊率僅0.191，MLB指出，鄧愷威提供太空人隊額外的投手深度。
責任編輯／陳盈真
