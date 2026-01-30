MLB》鄧愷威變太空人 爭入開季名單
大力補強投手陣容的太空人，30日用小聯盟捕手比亞羅艾爾加上國際球員簽約金額度，向巨人隊換來台灣投手鄧愷威，並將2023年曾拿下11勝的右投法蘭斯指定讓渡（DFA），騰出40人名單空間給鄧。大聯盟官網指出，鄧愷威能先發也能擔任長中繼，將力爭擠入開季名單。
交易消息曝光後，鄧愷威也在社群網站發文感謝巨人的栽培與照顧，「同時也非常感謝休士頓太空人隊的賞識與肯定，讓我能擁有更豐富的機會與挑戰。」他會帶著感恩的心迎接新的階段，全力以赴面對每一次站上場的機會。
27歲的鄧愷威過去兩季在大聯盟出賽12場（含7場先發），自責分率7.30，投40.2局投出46K但也有25次四壞，三振率高達23.7％卻有控球問題。鄧愷威擁有5種球路，其中又以橫掃球最具威力，占上季投球數的39％，且被打擊率僅1成91，讓打者揮空率達34.6％。
美媒報導，巨人簽下明星外野手巴德後，必須在40人名單騰出空間，鄧愷威成為可能被DFA的人選。不過太空人先一步進行交易，甚至不惜DFA法蘭斯，顯示他們看好鄧愷威製造揮空的球路威力，更甚於去年為肩傷所苦的法蘭斯。
太空人上季不論先發或後援都受傷病所苦，提升投手深度成為季前重要工作，鄧愷威已是他們季外補進的第7名投手，包括此前延攬的前中職富邦悍將、韓職韓華鷹投手瑞恩，以及前日職西武獅強投今井達也。一般認為巨人目前投手陣容比太空人整齊，不論是競爭先發或長中繼，鄧愷威在新東家都更有卡位空間。
其他人也在看
經典賽》大谷翔平對台灣扛第一棒最理想 日本名將解釋原因
3月開打的世界棒球經典賽，衛冕軍日本隊開幕戰就要強碰台灣隊，外界關注大谷翔平在盃賽的棒次，前日本名將井口資仁認為，大谷翔平擔任開路先鋒是最佳選擇。井口資仁在日本運動入口網《Sportsnavi》專欄表示，單單就「拉抬球隊氣勢」這點來說，大谷就足以適任第一棒，「如果都把大聯盟組往前段棒次擺，可能會看不自由時報 ・ 1 天前 ・ 14則留言
經典賽／官方經典回顧 王建民2013年12局無失分獲封「傳奇」
世界棒球經典賽官方IG回顧過往，今天版面介紹到在2013年留下12局無失分的王建民，稱他是「經典賽傳奇」，釣出許多台灣球迷留言回應，湧入大量國旗emoji。 王建民2013年在尚未找到新東家的情...聯合新聞網（運動） ・ 18 小時前 ・ 3則留言
MLB》鄧愷威被交易至太空人！美媒曝光可能原因
舊金山巨人與休士頓太空人完成交易，台灣旅美好手鄧愷威被交易至太空人，換取小聯盟捕手比利亞羅爾（Jancel Villarroel）美媒MLBTR認為，巨人為了騰出40人名單空間給剛簽下兩年約的外野手貝德（Harrison Bader）才會向太空人發動交易。中時新聞網 ・ 20 小時前 ・ 26則留言
WBC中華隊公布名單倒數！曾豪駒：預計帶15至16位投手
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導隨著世界棒球經典賽（WBC）將於3月開打，中華隊總教練曾豪駒透露，完整30人名單將由大聯盟（MLB）於2月6日統一對外公布，球...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 3則留言
因交易轉戰太空人！鄧愷威感性發文感謝球團、球迷
體育中心／林志諺報導台灣強投鄧愷威，今（1/30）因交易從巨人轉戰太空人，稍早他在個人社群發文，感謝老東家巨人的栽培、新東家太空人的賞識以及球迷朋友們的支持。FTV Sports ・ 13 小時前 ・ 9則留言
台灣比日本多的一項大優勢是「這個」！名將井口資仁直言大谷不會對台先發
體育中心／綜合報導世界棒球經典賽即將於3月開打，尋求衛冕的日本隊積極備戰，日媒請到名將井口資仁分析台日兩隊優勢，對此，他表示經典賽會使用的「投球計時器」，因為中職已經有使用，所以相較沒有設置的日本來說較有優勢，另外，井口資仁也認為日本「不會在台日戰派出大谷翔平先發」，首輪會以車輪戰的方式使用投手。FTV Sports ・ 1 天前 ・ 20則留言
MLB／鄧愷威7年巨人生涯告終 IG中英文破千字長文發聲了
台灣旅美好手鄧愷威30日被交易到太空人，告別效力7年的巨人，隨後他馬上在個人IG分別用中英文吐心聲，除了感謝巨人的栽培和太空人的肯定，他也感激一路上球迷的陪伴與支持，未來會帶著這份力量繼續成長和突破。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 14則留言
WBC》中華隊利多！外媒傳徐若熙、林昱珉等6大強投獲放行
備戰3月世界棒球經典賽（WBC），中華隊投手陣容傳出振奮消息！長期關注國際棒壇的美國記者杜達（Jeff Duda）指出，多位效力於美、日職棒的潛力強投已陸續獲得所屬球團「開綠燈」放行，確定將披上中華隊戰袍。其中，旅日球星徐若熙與響尾蛇左投林昱珉的參賽許可，無疑為中華隊先發輪值注入兩劑強心針。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 12則留言
MLB／3週換3隊！鄭宗哲喊站穩美職馬上有回應 國民宣布撿走他
旅美好手鄭宗哲22日遭大都會DFA，不過29日國民迎接他的加入，從讓渡名單中把他挑走，由於大聯盟新賽季剩下不到2個月就要開打，各隊也陸續開始進入春訓階段，鄭宗哲預計也會馬上參加球團的集訓，希望能再度獲得登上大聯盟的機會。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 18則留言
WBC／旅外這6投確定獲准披台灣隊戰袍 林維恩率先證實曝「我們日本見」
經典賽將在3月開打，相當關注國際棒球的體育記者杜達（Jeff Duda）也爆料，台灣有6位旅外投手已獲得球團許可參賽，包括徐若熙、陳柏毓、林昱珉、古林睿煬、孫易磊和林維恩，其中林維恩晚間自己也在個人Threads證實，寫下「我們日本見。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 15則留言
NPB》軟銀寄與厚望！徐若熙目標每年10勝 期許自己3年後挑戰大聯盟
味全龍「龍之子」徐若熙在季後行使海外自由球員權利，新賽季確定轉戰日職加盟福岡軟體銀行鷹。軟銀今天（2緯來體育台 ・ 1 天前 ・ 16則留言
經典賽》韓媒推測 混血強投懷特代表南韓參賽機會不大
南韓連3屆WBC經典賽在預賽就遭淘汰，今年積極備戰，目標晉級8強前進美國，可望找來兩大韓裔大聯盟好手助陣，包括紅雀牛棚大將歐布萊恩（Riley O'Brien）和老虎外野手瓊斯（Jahmai Jones），至於效力韓職SSG登陸者的韓美混血強投懷特（Mitch White），韓媒《朝鮮日報》推測參賽自由時報 ・ 2 天前 ・ 發表留言
運動家春訓名單出爐！20歲林維恩獲邀、莊陳仲敖有望同隊較勁
[FTNN新聞網]實習記者劉尚語／綜合報導美國職棒大聯盟（MLB）奧克蘭運動家今（29）日公布今年春訓非40人名單受邀球員名單，共有31名球員獲得參與大聯盟春訓營...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
MLB／不要3屆賽揚韋蘭德 太空人換鄧愷威！被讚這算盤「低風險高彈性」
太空人30日從巨人網羅台灣旅美好手鄧愷威，外媒認為鄧愷威不管是在薪資空間運用或是投手調度彈性上都具有優勢，這也是為何太空人選擇找來鄧愷威，而非和3屆賽揚韋蘭德（Justin Verlander）再續前緣的主因。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 3則留言
日職》林安可目標「全勤出賽」 高度期待WBC對日本：很想要贏
林安可今出席西武獅在日本埼玉為他舉行的入團記者會，他提到目標：「全勤出賽。」另談到3月世界棒球經典賽(WBC)，他說：「很期待對決日本隊，很想要贏球。」TSNA ・ 15 小時前 ・ 發表留言
WBC/13年表現太神勇 王建民被讚經典賽傳奇
2026年世界棒球經典賽即將開打，WBC官方IG近日也開始發文回顧過去幾屆的精華片段，然而就在今天（30日），官方PO出一段王建民於2013年為中華隊效力時的投球片段，並直呼他是「經典賽傳奇」。中天新聞網 ・ 21 小時前 ・ 1則留言
WBC/中華隊「30人名單」2/6公布 投手至少15位
中華隊持續備戰2026年世界棒球經典賽（WBC），總教練曾豪駒透露，完整30人名單預計由美國職棒大聯盟（MLB）在台灣時間2月6日統一對外發布，本屆將帶15到16名投手應戰，較2023年僅攜帶14名投手多出一至兩位。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1則留言
MLB/百大新秀遺珠之憾！「台灣雙星」林維恩、李灝宇入列
我國旅美新星李灝宇與林維恩先前雖未入選大聯盟官網《MLB Pipeline》公布的2026年百大新秀榜，但實力仍獲肯定，《MLB Pipeline》也從30隊未進百大的潛力球員各挑1人，運動家的林維恩與老虎的李灝宇雙雙入列。中天新聞網 ・ 18 小時前 ・ 1則留言
鄧愷威將效力太空人！巨人隊獲捕手新秀 交易尚待雙方球團確認
[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導據太空人隨隊記者透露，休士頓太空人與舊金山巨人達成交易，台灣右投鄧愷威將效力太空人，巨人隊則獲得捕手新秀維拉瑞...FTNN新聞網 ・ 18 小時前 ・ 發表留言
「台灣三振機器」鄧愷威被交易轉戰太空人！成為旅美生涯效力第3支球隊
體育中心／綜合報導根據《The Athletic》太空人隨隊記者 Chandler Rome指出，效力於舊金山巨人的台灣投手鄧愷威被交易至休士頓太空人，而巨人獲得新秀捕手維拉瑞爾（Jancel Villareal）。FTV Sports ・ 20 小時前 ・ 發表留言