MLB》鄧愷威變太空人 爭入開季名單

大力補強投手陣容的太空人，30日用小聯盟捕手比亞羅艾爾加上國際球員簽約金額度，向巨人隊換來台灣投手鄧愷威，並將2023年曾拿下11勝的右投法蘭斯指定讓渡（DFA），騰出40人名單空間給鄧。大聯盟官網指出，鄧愷威能先發也能擔任長中繼，將力爭擠入開季名單。

交易消息曝光後，鄧愷威也在社群網站發文感謝巨人的栽培與照顧，「同時也非常感謝休士頓太空人隊的賞識與肯定，讓我能擁有更豐富的機會與挑戰。」他會帶著感恩的心迎接新的階段，全力以赴面對每一次站上場的機會。

廣告 廣告

27歲的鄧愷威過去兩季在大聯盟出賽12場（含7場先發），自責分率7.30，投40.2局投出46K但也有25次四壞，三振率高達23.7％卻有控球問題。鄧愷威擁有5種球路，其中又以橫掃球最具威力，占上季投球數的39％，且被打擊率僅1成91，讓打者揮空率達34.6％。

美媒報導，巨人簽下明星外野手巴德後，必須在40人名單騰出空間，鄧愷威成為可能被DFA的人選。不過太空人先一步進行交易，甚至不惜DFA法蘭斯，顯示他們看好鄧愷威製造揮空的球路威力，更甚於去年為肩傷所苦的法蘭斯。

太空人上季不論先發或後援都受傷病所苦，提升投手深度成為季前重要工作，鄧愷威已是他們季外補進的第7名投手，包括此前延攬的前中職富邦悍將、韓職韓華鷹投手瑞恩，以及前日職西武獅強投今井達也。一般認為巨人目前投手陣容比太空人整齊，不論是競爭先發或長中繼，鄧愷威在新東家都更有卡位空間。