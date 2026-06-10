MLB／鄧愷威開賽遇亂流！2局狂挨5安狂失7分

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鄧愷威。（圖／美聯社）





效力休士頓太空人的台灣投手鄧愷威，今天客場先發出戰洛杉磯天使。然而開賽之初，鄧愷威就因為自身的控球不穩，加上隊友接連發生守備失誤與瑕疵，導致防線瞬間陷入大危機，首局在沒有被擊出任何安打的情況下就失掉2分。

進入2局下，鄧愷威更遭到天使打線的猛烈連番狙擊，單局被狂敲出5支安打，其中包括2支二壘安打，再度失掉5分。前2局投完，太空人已陷入0比7的大幅落後。

太空人首局攻勢受挫相繼遭三振留下殘壘

1局上，太空人率先展開進攻，面對天使隊的先發投手，首棒打者佩尼亞（Jeremy Peña）遭到三振。

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隨後，阿瓦瑞茲（Yordan Alvarez）與帕雷德斯（Isaac Paredes）展現選球眼，接連選到四壞球保送上壘，一度為球隊製造二壘有人的得分機會。

然而，後續登場的沃克（Christian Walker）與「阿土伯」奧圖維（Jose Altuve）卻相繼遭到三振，最終留下殘壘，無功而返。

鄧愷威首局未挨安打仍掉2分

1局下輪到鄧愷威登板，開局他就先投出保送讓內托（Zach Neto）上壘。不過他迅速穩住陣腳，以三振解決了天使強打楚奧特（Mike Trout），順利拿下此役的第一個出局數。

隨後，梅克勒（Wade Meckler）擊出內野滾地球形成野手選擇，此時游擊手佩尼亞竟然發生守備失誤，讓跑者成功推進至二壘。

隨後鄧愷威再度投出保送讓阿戴爾（Jo Adell）上壘，使得局面演變成滿壘危機。在面對薛紐爾（Nolan Schanuel）時，鄧愷威不慎投出觸身球保送，平白免費送回內托，讓天使率先取得1比0領先。

此時比賽一度因為傷勢狀況而進入暫停（Injury Delay）。比賽恢復後，佩拉薩（Oswald Peraza）擊出滾地球，不料游擊手奧圖維此時又發生守備瑕疵，最終僅抓到二壘的薛紐爾，三壘跑者梅克勒則順利跑回本壘得分。

天使在完全沒有擊出任何安打的情況下再添1分，取得2比0領先。鄧愷威最後回穩，再度送出三振解決古茲曼（Denzer Guzman），結束了驚魂的第一個半局。

2局下天使打線單局鯨吞5分大局

2局下，鄧愷威在開局先展現威力三振了席瑞（Jose Siri），但隨後防線徹底失守。他先是被里維羅（Sebastián Rivero）敲出安打，接著再度投出觸身球保送奈托。

此時楚奧特補上右外野安打，讓天使再度攻佔滿壘。隨後梅克勒擊出左外野方向的二壘安打，一棒送回2名跑者，將比數擴大至4比0。

天使隊的瘋狂攻勢持續延燒，阿德爾隨後再補上一支帶有2分打點的二壘安打，將領先優勢拉開到6比0。

接著，沙努爾再度擊出安打，培拉薩最後則以滾地球成功送回本局的第5分。天使在該半局靠著連串安打無情灌進5分大局，前2局打完，太空人已經以0比7面臨大比分落後的考驗。

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