MLB／鄭宗哲再被國民DFA 季後第4度直逼大聯盟紀錄

台灣旅美棒球好手鄭宗哲，才剛被MLB華盛頓國民隊選走，沒想到球團為了騰出名額、補強投手陣容，再度將他指定讓渡（DFA），這是鄭宗哲在休賽季第4度遭到球隊DFA，逼近大聯盟罕見紀錄。

鄭宗哲日前剛結束中華隊經典賽第一階段訓練，返回美國，然而他的休賽季旅程可說是相當波折，先後遭到海盜隊、光芒隊、紐約大都會隊DFA，這個月29日剛被華盛頓國民隊挑走，沒想到球團又從勇士隊的釋出名單中，撿走右投索利亞諾（George Soriano），為了騰出40人名單名額，31號再將鄭宗哲DFA。

根據外媒報導，過去大聯盟紀錄是單一年度待過5隊、被指定讓渡6次，鄭宗哲這個休賽季已累績4次，逼近這項紀錄。專家分析，鄭宗哲對大聯盟球隊而言吸引力處在「邊緣」，雖然有守備與速度，但打擊一直是他的最大罩門，所以無法被球隊列入長期戰力規劃。

由於再度列入讓渡名單，鄭宗哲未來5天內的動向，可能再次變動，球迷持續關注。

台北／王孜筠 責任編輯／陳盈真

