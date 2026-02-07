MLB》鄭宗哲落腳紅襪 仍陷5度DFA危機

中華隊內野手鄭宗哲被國民隊DFA後，又被紅襪隊挑走。（本報資料照片）

台灣旅美好手鄭宗哲休賽季輾轉多隊，日前被國民隊DFA（指定讓渡）後，7日再被紅襪隊挑選，這是他轉戰的第5支球隊，然而紅襪隊先前與工具人法雷法簽約，預計需要再空出1個40人名單，鄭宗哲如果再次遭DFA就會逼近史上最多紀錄。

鄭宗哲去年效力美職海盜隊，曾短暫上到大聯盟舞台，然而休賽季起，接連從海盜隊遭DFA轉戰光芒、大都會、國民，日前再次遭到國民隊DFA，昨確定被紅襪隊挑走，但紅襪隊剛與前藍鳥工具人法雷法簽下1年600萬美金（約1.9億台幣）的合約，等待流程通過就會正式生效，球團依舊可能再次將鄭宗哲DFA，以清出40人空間。

若鄭宗哲再次遭紅襪隊DFA，將是第5度進入讓渡程序，逼近德雷克創下的歷史最多紀錄，他曾在2018年單季遭6次指定讓渡。去年效力運動家的投手畢多，休賽季已經遭5次DFA，近期被洋基隊挑走，若再次指定讓渡就會追平紀錄。

即便鄭宗哲去年在大聯盟沒能敲出首安，不過內野守備能力依舊受到肯定，且年僅25歲的鄭宗哲仍有成長空間，還有1年可任意在大小聯盟間升降，因此是各隊想要選擇的選手，若在DFA的7天期限到期仍未有球隊選擇，就會下放至小聯盟。