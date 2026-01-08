MLB／鄭宗哲轉戰光芒！仍在40人名單內 持續拼戰大聯盟

[FTNN新聞網]實習記者劉尚語／綜合報導

上一個賽季效力美國職業棒球大聯盟（MLB）匹茲堡海盜的台灣內野手鄭宗哲，在遭球隊指定讓渡（DFA）後，迎來新轉折，於今（8）日確定被坦帕灣光芒自讓渡名單中撿走，且目前仍佔有40人名單席位，意味著他下一個賽季依舊保有再度站上大聯盟舞台的機會。

鄭宗哲今（8）日確定被坦帕灣光芒自讓渡名單中撿走，且目前仍佔有40人名單席位，下一個賽季依舊保有再度站上大聯盟舞台的機會。（圖／美聯社）

鄭宗哲是在美國時間去年12月19日遭海盜指定讓渡。當時球團完成一筆三方交易，換回內野手布蘭登洛爾（Brandon Lowe）、投手梅森蒙哥馬利（Mason Montgomery）以及外野手傑克曼古姆（Jake Mangum），為配合戰力補強與名單調整，海盜必須釋出40人名單空間，最終決定將鄭宗哲與外野手馬可盧西亞諾（Marco Luciano）一併列入DFA名單。

鄭宗哲被指定讓渡的結果，讓不少球迷感到惋惜。不過他向來以守備穩定、具備多守位彈性著稱，能夠勝任游擊、二壘等多個內野位置，可惜打擊表現尚未在大聯盟完全兌現，如今轉戰以培養年輕球員聞名的光芒體系，被視為一次重新出發的重要契機。

回顧鄭宗哲去年球季，他首度踏上大聯盟舞台，但出賽機會有限，僅進入8場比賽名單，實際出賽3場，7打數未能敲出安打，吞下3次三振，首安仍待開張，隨後再度被下放至3A持續調整。

在小聯盟層級，鄭宗哲去年於3A出賽107場，敲出1支全壘打、貢獻36分打點，打擊率2成09，OPS為0.578。儘管整體進攻數據仍有提升空間，但他在跑壘端展現一定價值，單季完成18次盜壘；不過340個打席中累積99次三振，打擊穩定度仍是未來亟需突破的課題。

轉戰光芒後，鄭宗哲將面臨全新的競爭環境。以游擊防區為例，目前主要人選為沃爾斯（Taylor Walls），現年29歲的他上季出賽101場，打擊率約2成2，敲出4發全壘打，屬於守備型內野手，也為光芒內野輪換提供彈性。對鄭宗哲而言，若能在守備與跑壘層面持續展現價值，抑或是在打擊端出現突破，仍有機會在競爭中爭取角色定位。

鄭宗哲曾在休賽季受訪時表示，希望能盡可能長時間留在大聯盟舞台，並強調無論身處何種層級，都會全力以赴。如今轉戰光芒體系，能否在新環境中站穩腳步、把握競爭機會，持續朝大聯盟邁進，將成為新賽季備受關注的焦點。

