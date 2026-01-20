台灣「矽盾時間」還有幾年？旅美學者一句話點破：轉移完了，美國就不在乎了

台灣與美國之間的關稅、投資協議談判日前完成，雖然民進黨政府不斷強調，談判結果優於預期。然而，伴隨15％關稅所產生，包含2500億美元授信額度、以及2500億美元民間投資，一共約5000億元對美投資承諾，仍引發外界擔憂「矽盾」恐不保的問題。對此，有旅美學者認為，北京將會樂見台灣半導體產業轉移到美國，因為「轉移完了，就沒了」。

北京喜聞樂見此一結果？

針對本次的談判結果，美國德州山姆休士頓州立大學政治系副教授翁履中，在接受《風傳媒》專訪時指出，北京當局在某種程度上，可能很希望台灣半導體產業，能夠快速的轉移到美國，因為北京非常清楚，「轉移完了，美國就不會這麼在乎台灣」。

翁履中解釋，從戰略分析的角度來說，假設如果按照這個趨勢繼續走，台灣現在還有約10年的時間，也就是他所謂的「矽盾時間」。而這類協議台灣方面要買的，其實是是「矽盾時間」，否則的話，等到10年、20年之後，美國真的有半導體產業，特別是真如川普政府官員所說，高階製成的50%可以在美國完成，那美國就不需要守護台灣的安全，「它沒有道理啊」。

而針對政府的說法，翁履中認為，說是半導體產業的「全球佈局」，這當然也沒錯，這中間的過程當中，也還是會有很多人因此轉到錢。但各界應該關注的是，台灣這一輪賺完錢之後，未來是什麼樣貌，「你再也沒有任何的籌碼，說我們還可以守住台灣」。

20250118-華府新戰略和政策研究所客座資深研究員翁履中18日出席「川普新政府與亞太新局」台灣的綜合安全策略座談會。（顏麟宇攝）

美國將會緊迫盯人看著台灣產業

針對美國川普政府後面是否會有後續的要求，翁履中向《風傳媒》表示，美國政府未來恐會「緊迫盯人」，要台灣真的對此有所付出，「因為你相對於任何世界的其他國家，台灣是最軟的柿子，沒理由不搶」。他研判，美國沒理由不嚴格針對台灣，而且，「光拍桌子你就嚇死了」。

而有關外界多半認為，川普的任期只剩下三年，台灣或其他國家是否有可能採取「以拖待變」的作法，等待美國新總統的上任，翁履中則認為，即便未來美國換成民主黨執政，事實上民主黨也會有壓力，「如果它（民主黨）真的沒有繼續，它沒有追蹤、或者是它不做（對台灣要求執行貿易協議）這樣的事情。不把這個川普時代得到的、這種對美國的好處繼續執行，民主黨也別混了，因為美國的民眾會覺得這是國家利益」。

翁履中說，台灣不用想像說，未來如果換成民主黨執政，會對台灣很好、會跟川普政府有怎麼樣差別。他認為，民主黨也許會願意為台灣思考，但可能在投資領域，還是會繼續叫台灣做半導體轉移，因為這也是美國利益。頂多就是，民主黨可能在軍售案上面、可能給台灣更多武器，或者國際舞台上，幫台灣多發點聲。

美國輿論不敢直言關稅問題？

而針對美國輿論是否支持這樣的關稅協議，翁履中也說，各界在美國媒體上，不太會看到批評美國拿到太多好處，「不會有美國媒體出現反思說，我們（美國）對我的我們的盟友，是不是太兇狠？不會有這種事。韓國承諾投資美國3500億美元、日本承諾投資5500億美元，也沒有任何的美國的媒體，或評論會說：哎呀，我們對他們（盟友）太兇了」。

不過，他透露，許多美方智庫人士，私下在聊天的時候都會明白，川普政府此舉，會對與盟邦的關係會有沖擊，「私下大家都知道啊，但是不會講的 ，因為這也是一樣，這就在美國政治不正確，你怎麼不愛美國呢？」

他分析，這就是人心中的「惡」 ，就是美國人心裡也知道，這些協議好像有點超過，因為「你拿鄰居太多了。可是不好意思哦 ，這錢在我們口袋裡」。

