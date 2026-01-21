報老鼠冤？挺憲派拋3點協議逼宮陳亭妃 謝寒冰揭背後意圖：連裝都不想裝

​民進黨台南市長初選日前落幕，由立委陳亭妃出線，而為整合黨內派系，陳亭妃20日拜會力挺立委林俊憲的議長邱莉莉，不過席間陳亭妃拒簽挺憲派議員提出的3點協議保證，最終雙方最終沒共識收場，引發外界議論綠營台南分裂恐難團結。對此，媒體人謝寒冰在節目《新聞大白話》指出，原以為雙方至少會演得和氣一點，沒想到是裝都不裝，很明顯挺憲派是這舉動就是要給陳亭妃下馬威。

整合台南黨內不同派系是陳亭妃此次競選之路上的一大難題，陳亭妃日前跨出「大和解」的第一步，正式拜會挺憲派的議長邱莉莉和議員，未料雙方密室會談45分鐘後，陳亭妃離去時不願發表意見，僅說「OK啦」。邱莉莉方面，則對陳亭妃沒有簽署由23名議員連署的「2026 民進黨勝選共同聲明，三點協議保證」，表示遺憾。

據了解，由挺憲派主導擬定的「2026民進黨勝選共同聲明，3點協議保證」，包括：一、秉持民進黨創黨 40 周年，謹記「清廉、勤政、愛鄉土」的精神，堅決要求與郭信良的關係做明確切割。二、不得輔選國民黨籍、其他黨籍及曾批判攻擊本黨之無黨籍議員候選人。三、大選後的正副議長選舉須尊重黨團自主，支持黨團推出之正、副議長人選。

由挺憲派23名議員連署的「2026民進黨勝選共同聲明，3點協議保證」。（讀者提供）

對此，謝寒冰直言，自己原先還認為陳亭妃親自拜訪台南市議會挺憲派的邱莉莉和一眾議員，雙方表面上會裝出一團和氣的樣子，未料卻連裝都不想裝，直言把場面搞得太難看。​

謝寒冰認為，這樣的情形顯示台南整合出現問題，並不是單純仇恨，而是牽涉太多利益問題，陳亭妃未來要爭取支持，恐面臨很大的困難；挺憲派這舉動就是要給陳下馬威，很明顯知道陳亭妃不會簽署，就是要讓她難看、洗她的臉。不過，身兼民進黨主席的總統賴清德到底想不想贏得台南市長選舉？若真的想贏，真的要這樣玩嗎？

