MLB》阿隆索5年1.55億美元 改當金鶯

根據《ESPN》報導指出，現年31歲的阿隆索是2019年全壘打王、5屆全明星、拿過1座銀棒獎，2次拿下全壘打大賽冠軍，生涯累積264轟是大都會隊史全壘打王，即將以5年、1.55億美元的超級合約改披金鶯戰袍。

2023年夏天阿隆索拒絕大都會端出7年、1.58億美元續約合同，可惜2024年表現欠佳，本季打出38支全壘打和126分打點重返榮耀，無奈賽季結束後大都會依舊沒有向阿隆索提供續約條款。

目前生涯總計敲出264支全壘打，自新秀賽季以來進攻端最佳表現，其中一項關鍵指標（預期加權上壘率，xwOBA）更是創生涯新高。那麼究竟是什麼改變了這一切呢？他的三振率下降，長打率上升，而這兩項數據都與他揮棒幅度的縮短有關。

阿隆索的加盟為金鶯打線增添一位經驗豐富強力打者，新任總教練阿爾伯納茲也擁有更大排兵布陣空間。魯奇曼和巴薩洛都可以勝任捕手和指定打擊位置，巴薩洛甚至還有可能客串一壘手。

1.55億美元天價合約是金鶯隊史自2016年7年1.61億美元簽下戴維斯後的第二大合約，同時也是金鶯隊史均薪最大合約，更是史上自由市場一壘手最高均薪。

金鶯是賽季結束後最積極補強的球隊之一，他們先換來前國聯中繼王、明星後援右投基特里奇，再與天使交易得到36轟強打沃德，隨後再以2年2800萬美元簽下2屆明星終結者赫爾斯利，如今獲得阿隆索加盟，明年新賽季充滿無限希望。