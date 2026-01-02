MLB》3年短約衝身價 今井投奔太空人

日職西武獅王牌投手今井達也成功踏出旅美腳步！大聯盟官網在美國時間元旦披露，太空人在王牌投手瓦德茲成為自由球員的情況下，透過入札制度與今井敲定3年保障薪資5400萬美元合約，如果單季投球達100局，合約總值將上看6300萬美元（近20億新台幣），且每年都有脫逃條款，可以投入自由市場挑戰更高身價。

報導指出，儘管有其他球隊開出平均年薪較低的長約選項，今井及團隊最終選擇太空人的高平均年薪並附加脫逃條款短約，保障年薪是1800萬美元，若投球局數達標有300萬激勵獎金，且隔年的年薪升為2100萬。今井也成為繼松井稼頭央、青木宣親、菊池雄星之後，太空人隊史第4位日籍好手。

27歲的今井達也近年在日職成長為王牌等級投手，過去3年的自責分率都低於3.00，K9值均超過9，包括去年10勝5敗、自責分率1.92，投163.2局飆178K的代表作，還參與了一場接力無安打比賽。

今井的主要武器是四縫線速球與滑球，去年四縫線均速152.7公里，略高於大聯盟先發右投的平均值（152.2公里），並用滑球創造出46％的揮空率。外加指叉球、曲球與去年新練的瓦肯變速球，其中變速球主要對付左打，揮空率也達41％。

「超級經紀人」波拉斯以「下一個山本由伸」來推銷，但大聯盟球隊對今井仍有疑慮，最終選擇先證明自己、再衝身價的短約。而太空人上季傷了多名輪值主力，又可能失去瓦德茲，這個季外已延攬4位先發投手，包括上月與近兩年效力韓職的右投懷斯簽下1年合約。