MLB》3年1.15億美元 瓦德茲聯手虎王出柙

老虎擁有連兩屆美聯賽揚獎得主史庫柏，5日再傳出以3年1.15億美元簽下前太空人火球左投瓦德茲，原本在美聯已屬頂尖的先發輪值，今年在兩位頂級左投領銜下，戰力更上層樓。

現年32歲的瓦德茲，2015年以國際自由球員身分被太空人簽下，生涯初期並不被看好能站穩大聯盟，卻成功證明他有K功也能製造滾地球，從2020年以來，全大聯盟只有4名投手比他吃了更多局數（973局），且自責分率是出色的3.23。

2022年是瓦德茲生涯迄今代表作，例行賽投201.1局為美聯最多，飆出194K、自責分率2.82，在美聯賽揚獎票選排名第5。該年季後賽他4次先發的自責分率僅1.44，幫助太空人贏得世界大賽冠軍。

瓦德茲上季表現依舊穩健，是近4年來第3度單季先發達30場，投192局飆187K，自責分率3.66。季外太空人開出合格報價，瓦德茲拒絕後投入自由市場，最終改披虎袍，太空人也將從老虎取得選秀補償。

老虎去年以1勝之差無緣美聯冠軍賽，今年捲土重來先補投手，預定的前4號輪值史庫柏、瓦德茲、弗拉厄提、麥茲都有單季10勝資歷，牛棚增添老牌終結者簡森。值得一提的是，這四大先發只有瓦德茲打完今年還在合約內，但他也有脫逃條款，足見老虎今年「all-in」志在必得的決心。