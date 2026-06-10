MLB／4局狂失7分！鄧愷威吞本季第5敗 太空人慘敗天使
效力休士頓太空人的台灣強投鄧愷威今天在客場掛帥先發對戰洛杉磯天使，然而此役他遭遇嚴重的控球亂流，加上隊友首局守備失誤累事，導致開賽便深陷泥淖。
鄧愷威今天總計僅主投4局便痛失7分，寫下他本賽季個人最糟糕的一場先發表現。太空人打線全場受制，僅在第7局追回1分，終場太空人就以1比10慘敗給天使隊，鄧愷威無奈承擔本季第5敗。
開賽控球不穩加游擊手失誤
比賽首局鄧愷威開賽便控球不穩，率先投出四壞球保送，隨後在拿下1個出局數後，太空人游擊手潘尼亞（Jeremy Peña）發生守備失誤，讓天使打線成功攻佔一、二壘。
面對失誤後的失分危機，鄧愷威的控球再度失準，接連投出四壞球保送與觸身球保送，平白讓天使隊兵不血刃免費攻回1分，隨後對手再利用內野滾地球護送增添1分，天使首局便取得2比0領先。
2局下天使單局灌5分大局
進入第2局鄧愷威的危機持續擴大，開局先被敲出2支安打，隨後又投出觸身球保送，讓天使隊在1出局後直接攻佔滿壘。
此時天使隊展開無情狙擊，打者梅克勒（Wade Meckler）與阿德爾（Jo Adell）連續擊出二壘安打、一棒清空壘包失掉4分，接著天使再度利用安打和滾地球的護送攻下1分，導致鄧愷威單局狂失5分，前2局打完太空人陷入0比7大幅落後。
3、4兩局回穩度過危機
雖然前2局失血過多，但鄧愷威在第3局與第4局逐漸找回壓制力，儘管這兩局仍有被天使打者敲出安打，但他成功挺住壓力都沒有再掉分數，順利完成今天的投球工作。
總計鄧愷威今天主投4局總共用了93球，其中包含55顆好球，總計被敲出7支安打，失掉的7分當中有5分為外野自責分，另外投出5次三振、3次保送以及2次觸身球，賽後防禦率來到3.71。此戰鄧愷威的最快球速則投到94.6英里（約折合152.2公里）。
太空人7局破蛋無力回天
落後的太空人打線雖然在第7局上半展開反撲追回1分，企圖點燃反攻氣焰，無奈天使隊打線在8局下半再度大開殺戒，單局瘋狂攻進3分奠定勝基。
最終太空人無力回天，在客場以1比10慘敗給天使隊，也讓主投4局失7分、5分自責的鄧愷威苦吞本季第5敗。
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