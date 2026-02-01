MLB》5人參加春訓 林維恩挑戰台灣最速

年僅20歲的林維恩生涯第2個美職完整球季就受邀大聯盟春訓。（本報資料照片）

今年旅美台灣好手，目前確定鄧愷威、李灝宇、莊陳仲敖、林昱珉，林維恩參加大聯盟春訓，至少5人已經創下史上最多，其中林維恩將迎來第2個美職賽季，就獲得大聯盟春訓，若本季就踏上大聯盟舞台，將是台灣史上最速紀錄。

鄧愷威、李灝宇、莊陳仲敖已經在球隊40人名單之中，年僅20歲的林維恩去年才迎來首個美職賽季，從1A出發的他進度超速，一口氣升上高階1A、2A，日前也被運動家受邀參加大聯盟春訓。

而鄭宗哲去年12月中從海盜遭DFA後，接連轉戰光芒、大都會、國民，上月31日國民為了騰出40人名單，再度將鄭宗哲放進DFA名單，讓台灣原本的5人下降到僅4人，不過12強冠軍林昱珉也受邀參加響尾蛇春訓，讓台灣好手維持史上最多5人參加，不過鄭宗哲仍有機會被其他球隊挑中，有望成為第6人。

林維恩即便受邀參加大聯盟春訓，他仍在社群預告「日本見」，代表高機率為中華隊出戰經典賽，林維恩去年在小聯盟的進度已經堪稱神速，若今年第2個球季就有機會踏上大聯盟舞台，有望成為台灣史上最速，過去曹錦輝、陳金鋒都在生涯第4年踏上大聯盟，不過兩人都有成棒經驗，林維恩是平鎮高中畢業後就前往美國發展，象徵意義自然有所不同。