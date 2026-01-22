MLB》5年51億 貝林傑還是回洋基

這個冬天靜悄悄的洋基，22日終於傳出好消息，與貝林傑敲定5年1億6250萬美元（約新台幣51億）合約，讓這位強打外野手續留紐約。而中華隊主戰游擊手鄭宗哲又遭大都會指定讓渡（DFA），是他這個季外第3次被DFA，如果最終再被別隊撿走，中華隊又得跟他的新東家協商經典賽事宜。

現年30歲的貝林傑是2019年國聯MVP，小熊前年底為了省錢買斷其合約，讓他轉戰洋基，並負擔2750萬年薪中的250萬。貝林傑也繳出MVP年以來的最佳成績，出賽152場貢獻29轟、98打點。

貝林傑上季結束拒絕年薪2600萬的續約選擇權，投入自由市場，找他回來成為洋基季外首要任務，但進展並不順利。「超級經紀人」波拉斯暗示有8隊想要貝林傑，美媒報導洋基至少開出過兩份提案，在脫逃條款跟簽約金做出妥協，不過貝林傑團隊尋求7年長約，洋基的上限則是5年。

在自由市場的強打塔克、畢謝特雙雙下車後，貝林傑也接受了洋基的5年條件，不過簽約金2000萬美元、附帶完全不得交易條款，然後在2027、2028年賽季後都可以脫逃合約，均對貝林傑有利。

而被認為是經典賽中華隊主戰游擊手的鄭宗哲，這次休季連遭海盜、光芒DFA，16日被大都會延攬，正當中華隊日前歡欣宣布，已與大都會完成協商，放行參加中華隊集訓及經典賽時，大都會昨天又為了替右投L.賈西亞騰出40人名單空間，宣布將鄭宗哲DFA。

在讓渡程序的7天內，其他球隊可以洽談交易，鄭宗哲此前就是在期限內先後被光芒、大都會撿走。若7天期滿通過讓渡，則可以將球員下放小聯盟或直接釋出。