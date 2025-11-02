MLB》G6先發G7關門 山本3勝奪世界大賽MVP

前一晚世界大賽G6才投96球先發6局奪勝，山本由伸2日G7竟然又在9局下登板救火，吃下最後2.2局助道奇逆轉連霸成功。這位日本強投本屆世界大賽力投17.2局，自責分率僅1.02，成為自2001年的「大個」藍迪強生以來，首位在世界大賽獨拿3勝的投手，毫無疑問榮膺今年世界大賽MVP。

「山本是GOAT！」道奇教頭羅伯茲在賽後頒獎典禮以「史上最佳」肯定自家王牌，他也在隊友「YAMAMOTO」的呼喊聲中接過MVP獎盃。對於兩天共投130球的燃燒演出，山本說：「球隊有需要我就到牛棚待命，我想投！」

廣告 廣告

單屆世界大賽的投手最多勝紀錄就是3勝，過去共有14投達成，但從1968年的老虎投手洛利奇之後，只有藍迪強生能在2001年做到。

然而，效力響尾蛇的藍迪強生當時已是在大聯盟打滾14年、該年完成國聯賽揚獎3連霸的老牌巨投，山本卻才旅美發展第2年，大聯盟生涯甚至還不曾「投1休4」出賽，卻在世界大賽完成「中0日」壯舉，助道奇打破本世紀世界大賽衛冕軍無法連霸的魔咒。

而道奇去年的世界大賽冠軍，赴美首年的山本在季後賽就做出2勝貢獻。今年儘管道奇先發人才濟濟，他仍以王牌之姿貢獻5勝，包括在國聯冠軍賽G2、世界大賽G2連兩場登板拿下完投勝，最終以世界大賽投17.2局僅被敲出10安、2責失、15K、2四壞，WHIP（每局被上壘率）低至0.68的神鬼數據畫下完美句點，獲頒MVP實至名歸。