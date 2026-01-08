MLC NAND Flash供應鏈重組 三星6月退出、1台廠出線

隨著國際主要MLC NAND Flash製造商退出、大幅減產，並將資本支出與研發資源轉向先進製程，研調機構TrendForce預估，2026年全球MLC NAND Flash產能將年減41.7%，供需失衡情況明顯加劇。

TrendForce指出，MLC供給快速收斂，關鍵在於過往最大供應商三星已宣布MLC產品進入生命週期終結（EOL），2026年6月為最後出貨日。此外，Kioxia、SK hynix與Micron的MLC產線多以既有客戶需求為主，缺乏擴產誘因，短期內也未見可快速承接的規模化產能。

MLC NAND Flash價漲近一年

在供給急縮下，2025年第一季底起市場出現追貨、提前鎖量，MLC NAND Flash價格顯著上漲並延續至今。TrendForce分析，MLC的終端需求相對穩定，主要來自工控、車用電子、醫療設備與網通等應用，這些領域對可靠度、寫入壽命與長期供貨承諾要求嚴格，使得MLC仍具不可替代性。

不過，TrendForce也提醒，MLC終端需求的長期成長幅度有限。若部分應用加速導入強化版TLC解決方案，或整體NAND Flash景氣出現明顯反轉，MLC價格仍可能間接受到壓力。

旺宏站上供應鏈斷層

在此背景下，點名長期聚焦嵌入式與高可靠度記憶體的台系廠商旺宏，具備承接利基型需求的條件。TrendForce觀察，旺宏已調整產品組合，減少部分NOR Flash產能、擴大MLC NAND Flash供應，以回應客戶對長期供貨的需求。

此一調整亦牽動另一層影響。TrendForce認為，隨著部分產能自NOR轉向MLC，全球NOR Flash供給將趨於收斂，供給端集中度提高，有助於改善過往因產能充裕造成的價格壓力，後續中高容量NOR Flash報價可望獲得支撐。

整體而言，TrendForce直指MLC NAND Flash正進入「供給收縮、價格敏感」的新階段。在大廠退場與投資轉向下，能否穩定提供長期供貨的業者，將成為供應鏈重組中的關鍵角色。