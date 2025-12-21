MMA最大贏家！GD唱一半麥克風交給他 韓媒酸：躲避現場演唱？
MMA最大贏家！GD唱一半麥克風交給他 韓媒酸：躲避現場演唱？
韓國音樂盛事第17屆《2025 Melon Music Awards》（MMA2025）昨天（12／20）晚間完美落幕，不少粉絲都全程看完，南韓天王 GD（G-DRAGON，權志龍）抱回7獎座，成為昨晚大贏家。另外，GD也帶來精采表演，接連帶來多首經典歌曲，壓軸唱〈CROOKED〉時，被發現幾乎整首歌都是與其他藝人互動，把麥克風交給不同後輩演唱，韓國媒體再度不客氣批評，質疑GD刻意避開現場演唱，從MAMA現場演唱遭批評後，GD唱功又再度引發討論。
GD抱走4項大獎中的「年度專輯」、「年度藝人」、「年度歌曲」3項，還拿下「TOP 10藝人」、「10大百萬專輯歌手」、「最佳男子SOLO歌手」共7個獎座。另外，GD也帶來組曲表演，接連演唱〈DRAMA〉、〈POWER〉、〈HOME SWEET HOME〉、〈TOO BAD〉與〈삐딱하게（CROOKED）〉，氣氛宛如個人演唱會，舞台視覺與特效規模盛大，把MMA帶入高潮。
但是演出畫面曝光後，韓國網友與媒體似乎對GD現場表現略有微詞，主要就是〈CROOKED〉橋段，GD走進主舞台旁的藝人席，將麥克風交給後輩 ZICO 即興演唱，而且一路上，GD似乎都沒有演唱，一路上只用誇張動作隨音樂舞動。
部分網友解讀為刻意為之，但也有媒體認為GD疑似迴避高強度live表現。事實上，已經有部分韓媒質疑GD唱腔很怪，像是故意拖尾音、咬字不清楚等，GD更在演唱會上霸氣回應：「我只是盡力做我選擇要做的事，（大家）不喜歡的話也沒關係」。
