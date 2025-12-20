MMA紅毯修羅場！Jennie才退場「前男友Kai秒現身」 全場尷尬爆棚

記者陳宣如／綜合報導

南韓年度盛事Melon Music Award 2025（MMA）於今（20）日下午在首爾熱鬧登場，紅毯上意外上演一場前男女友「大型尷尬修羅場」的微妙戲碼，成了全場討論焦點。BLACKPINK的Jennie率先亮相，因禮服較重、行進速度偏慢，完成定點擺拍後逐步退場；她前腳剛離開，前男友EXO成員Kai便後腳迅速踏上紅毯。兩人雖未直接碰面，但前後腳的安排仍讓粉絲直呼「尷尬又真實」。主持人Kany因動線因素索性跳過對Jennie的訪問，改為先訪問後方的EXO，現場氣氛充滿微妙張力。

BLACKPINK成員JENNIE（如圖）走上MMA紅毯，但她還沒離開，前男友KAI跟EXO成員便迅速現身。（圖／멜론 Melon YouTube）

Jennie與Kai的短暫戀情曾在2019年元旦被《Dispatch》公開約會照，兩人隨後認愛，但戀情曝光不到一個月，1月25日便宣布分手。時隔數年，兩人在MMA紅毯再次出現，自然成為焦點話題。

JENNIE跟KAI曾被D社爆料為2019年的元旦情侶。（圖／翻攝디스패치@dispatch.co.kr）

雖然少了團員陪伴，Jennie仍展現強大專業度。她穿著白色馬甲搭配黑色蓬蓬裙的華麗禮服亮相，主持人Kany看了忍不住讚嘆「女王來了」。不過，禮服較重讓她走得小心翼翼，退場時還用唇語問工作人員「哪裡？（往哪走）」，粉絲看到這一反差舉動覺得非常可愛，紛紛留言稱她「紅毯霸氣與可愛並存」。

KAI (右二)與EXO成員一同出席MMA典禮。（圖／멜론 Melon YouTube）

EXO此次睽違8年重返MMA舞台，意義重大。成員D.O.原本好友金宇彬20日舉辦婚禮，他仍以團體行程為優先缺席，並對外坦言「兩邊都重要，但EXO為優先」，展現團體精神。紅毯尾聲，Kai還即興與主持人Kany完成近期爆紅的「Kany學韓文Challenge」，為整條星光大道增添趣味收尾，也讓Jennie先退場、Kai後進場的微妙氣氛有了輕鬆收尾。

