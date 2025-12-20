MMA／才同框Jennie！GD橫掃3大賞 放話：明年以BIGBANG拿獎

記者林汝珊／台北報導

韓國音樂盛事《MMA》頒獎典禮，今（20）日在首爾盛大登場，BIGBANG成員GD（權志龍）一口氣拿下三個大賞「年度專輯」、「年度藝人」與「年度歌曲」。GD也放話，希望明年能以BIGBANG團體身分再度獲獎。

GD首次上台領「年度專輯」時，興奮笑稱：「剛結束表演舞台，有點慌亂」，笑說每一年對他來說都相當特別，但今年格外有意義，「因為有許多第一次挑戰的事情。」壓軸頒發「年度歌曲」時，GD更開心跳起來，直呼：「我現在心情真的非常好。」

值得一提的是，在頒發「10大 TOP 藝人」獎項時，GD與BLACKPINK 成員 Jennie一前一後上台領獎，這也是兩人分手後，罕見同台，引起討論。

