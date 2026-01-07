MMC任務電腦失效有應處SOP 資深飛官：夜航、天候差、穿雲易導致空間迷向

F-16 C/D Block 70新型座艙上方為「抬頭顯示器」（HUD），可顯示任務電腦MMC上重要飛行資訊。新型F-16裝置「自動防撞地系統」（Automatic Ground Collision Avoidance System，簡稱Auto GCAS），未來台灣的構改F-16V Block也將加裝Auto GCAS，能在戰機高度過低時接手飛操系統，挽救飛官生命。Lcokheed Martin



空軍第五聯隊一架機號6700的 F-16V( Block 20)單座機（又稱F-16AM），昨天（1/06）傍晚在花蓮失事，飛行員辛柏毅上尉跳傘後至今天（1/07）上午9時仍未能尋獲。由於傳出可能是在夜間飛行過程中任務電腦（MMC）故障導致「空間迷向」，曾任F-16種子教官的黃揚德指出，戰機在夜間或天候不佳情況下，做戰術動作帶G力時，確實容易產生空間迷向，無法判斷飛行姿態與動作，如果再加上模組任務電腦（MMC）也故障，如果未能立刻重啟電腦，僅剩下基本儀表來操作，飛行員必須相信基礎儀表，但要脫險卻是一大考驗。

空軍司令部昨天晚間發布新聞稿表示，花蓮基地1架F-16V（blk20）單座戰機（機號6700），晚間6時17分由飛行官上尉辛柏毅駕機起飛執行例行性訓練任務，晚間7時29分於花蓮縣豐濱鄉東面10浬疑跳傘，空軍已成立應變中心，展開搜尋行動。不過，飛行員辛柏毅上尉跳傘後至今天（1/07）上午9時仍未能尋獲，花蓮空軍基地將在上午10時召開臨時記者會，屆時空軍將對搜救辛上尉的進度說明。

失事的機型為單座F-16 AM（構改F-16V型）單座機。來源：軍事粉專「IDF經國號」

由於空軍尚未說明失事原因，但傳出上尉飛官辛柏毅昨晚駕駛該架「鳳展專案」進行構改性能提升為F-16V構型的F-16 Block 20單座機（又稱F-16AM）時，疑似發生「模組化任務電腦」（Modular Mission Computer, MMC）故障，導致飛行員發生「空間迷向」，隨後與長機進行基本編隊返回花蓮基地返場過程中失事，飛行員隨即跳傘。對此，曾任F-16種子教官的退役飛官黃揚德指出，在夜間與天候不佳時飛行，確實容易發生「空間迷向」。若加上飛行時提供導航重要資訊、飛行姿態、航向等資訊的任務電腦MMC出現故障，更容易產生空間迷向與錯覺。

黃揚德表示，簡單來說，「空間迷向」是因為飛行員在做帶G力、空中氣流顛簸時，內耳前庭的半規管會因此受到干擾，若加上夜間沒有參考地標、天候不佳時，容易產生無法判斷飛行姿態與實際的三度空間狀態。這在生理上是難以避免的情況，但應對還是要相信儀表。

在生理上，「空間迷向」主要是因為內耳前庭有三個互相垂直的半規管，分別傳遞傾斜、俯仰、滾轉等三軸的空間定向訊息。當飛行操控有「角加速度」（傾斜、轉彎等動作）的動作時，如果飛行員的頭部未能保持固定，半規管所傳遞的訊息會受到頭部移動的干擾，很容易產生三軸的空間迷向。所以說飛行員在座艙內頭部是不能亂動的。

黃揚德進一步指出，在「全黑夜」（沒有月光）的夜航，確實很容易產生「空間迷向」或是對天空與地面（海面）判斷上的錯覺，尤其在東部上空，「你也不知道那些燈，到底是在空中還是在地面上、還是在海面上，因為沒有天地線可參考判斷。」不過，黃揚德指出，昨晚是有月光的情況，但無論夜間是否全黑，一旦遇上空間迷向，應對還是應該要回歸到儀表操作。

如果此時遇上任務電腦MMC故障，只有備用狀態儀、高度表、速度表等基本的6個儀表（Basic Six）可以看。不過，對於飛行員是一大考驗，「因為其他的東西都不可信了，你在夜間，尤其在雲中，你怎麼樣去做操作？」畢竟任務電腦提供的資訊在抬頭顯示器與螢幕上的資訊都較為清楚，基礎儀表跟按鈕較小，對於夜航時的飛行員操作上負荷較大，更為不利。

但黃揚德也指出，有些情況是錯覺，但未必是空間迷向，因此如果遇到任務電腦MMC出現狀況時，嚴重時整個抬頭顯示儀（HUD）「凍結」（HUD Freezing），原則上應該先依照處置程序對MMC進行重置（RESET，或稱重啟），由於任務電腦並不影響基本飛行操作，但若不能順利重啟的話，就必須依賴原本機上就有的類比式姿態儀、高度計等基礎儀表來飛行，並且與長機/僚機或戰管塔台取得聯繫，請求協助。

黃揚德也以自身的經驗指出，曾有過在中部空域執行戰備任務時，因為冬天低雲下，跟隨長機做了戰術動作「上上下下」之後，穿過雲層後，自己就發生空間迷向的現象，因此穿雲後就發現自己往地面衝下，高度已快要不足，高度警告器已經作響，所幸是在白天，黃揚德及時改正姿態爬升，才在長機指示、由地面管制台GCA帶領下安全返航。

非當事機。台灣的F-16AM(Block 20)已展開BRU-57/A智慧掛架（複式掛架）。軍事粉專IDF經國號授權使用

黃揚德強調，儘管外界「台東大小事」粉專上有自稱資深F-16飛官的爆料指稱「MMC失效導致空間迷向的事常常發生」，但目前空軍尚未正式說明失事原因，因此黃揚德強調，這片面說法並不能斷定這一架F-16V Block 20的性能提升的任務電腦MMC的版本是否有問題，實際狀況應該由空軍司令部說明。

