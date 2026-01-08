MMC導致F-16失事？ 顧立雄：該戰機過去三個月沒有故障問題

空軍機號6700的F-16V戰機，6日執行夜間任務時因戰機「模組化任務電腦」（MMC）訊號故障，飛行員辛柏毅上尉疑似空間迷向，在花蓮外海8.5海浬處失事。國防部長顧立雄今天（8日）受訪指出，經查該飛機在過去3個月都沒有MMC故障的問題。

國防部長顧立雄。（圖／中天新聞）

顧立雄今天赴立法院備詢，會前接受媒體聯訪時表示，目前已派出30架次的搜救飛機、22艘艦艇、2架無人機，地面也有180人展開全面搜救。顧立雄強調，現在唯一目標就是盡全力搜救。

此次失事的F-16戰機。（圖／IDF經國號粉絲專頁）

顧立雄被問到傳出不少F-16戰機有MMC故障的問題，對此，他先表示，失事這架戰機，在過去3個月都沒有MMC故障的問題。另外，顧立雄指出，MMC升級後還需要對軟體進行調整，從114年1月開始，軟體升級後，MMC已經呈現穩定狀態，沒有外界講的這種事情。

顧立雄表示，目前空軍進行天安二號特檢，所有戰、演訓全都喊停，不過警戒與待命的部分還是有維持，現階段會對所有飛機做出特檢，預計特檢會在本周六完成。

