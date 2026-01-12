MMC沒事！空軍參謀長坦言「F-16失事前2天EGI故障」：將列調查重點

記者詹宜庭／台北報導

空軍第五聯隊飛官辛柏毅上尉日前駕駛一架F-16V戰機執行夜航訓練任務時失聯，空軍參謀長李慶然今（12日）接受國民黨立委徐巧芯質詢時表示，該機從去年10月出廠至失事當天總共35次維修紀錄，但沒有一次是模組化任務電腦（MMC）故障；李慶然也坦言，「嵌入式全球定位與慣性導航系統」（EGI ）在1月4日時有派工報修，針對故障情況會影響導航部分都是調查重點。

徐巧芯質詢時表示，飛官失事前有呼叫MMC有故障問題，所以大家針對MMC部分都有詢問，「這架飛機在2月是否有至少3次MMC派工維修？」李慶然回應「沒有，這架飛機從去年10月出廠到失事當天，都沒有MMC故障」。徐巧芯追問「所以這架沒有，可能是在其他F-16V有MMC維修紀錄？」李慶然說，對，其他飛機陸續都有這現象，整個機隊一定會有MMC故障，但針對這架戰機，從出廠至失事當天有35次維修紀錄，但沒有一次是MMC故障。

徐巧芯續問「那導致抬頭顯示器（HUD）、多功能螢幕有無法顯示或黑屏狀況，應該不是只有MMC失效才會發生，還有其他相關配件失靈都有可能？」，李慶然表示，都有可能。徐巧芯提到，EGI發生異常時，是否也會發生無法取得正確導航資訊問題？比方HUD數位地圖上，可能會有不合理跳動跟飄移，對於在能見度差、近雲的夜間海上環境中產生風險？李慶然說，「會」。徐巧芯又問，1月4日時，這架飛機有無派工EGI Fail？李慶然說「有」，徐巧芯再問「是否會調查EGI？」李慶然說「會，針對故障情況會影響導航部分，都是調查重點」。

