MMC電腦故障危飛安？前F-16飛行員揭處置SOP

▲F-16V模擬機駕駛艙，MMC開關位於右側操控把手旁。（圖／軍情與航空網站提供）

[NOWnews今日新聞] 空軍一架機號6670的F-16V (F-16V Block20)戰機6日晚間執行夜間例行性訓練任務，於晚上7時29分於花蓮縣豐濱鄉東面10浬疑似飛行員跳傘後失聯，失聯飛官辛柏毅曾呼叫MMC「模組化任務電腦」故障，飛機發生空間迷向。網路上也傳出，這架戰機幾天前也曾經發生機MMC「模組化任務電腦」故障狀況。對此，前F-16飛官也揭露MMC故障的處置應變方式。

MMC整合與統裁機載雷達系統、飛控限制與包線邏輯、導航／姿態／空速／高度等關鍵飛行參數、武器管理、資料鏈與任務資料與HUD（抬頭顯示器）／MFD（多功能顯示器） 等座艙顯示整合。MMC一旦發生故障，可能會導致關鍵姿態資訊喪失或錯誤，例如HUD或MFD上的地平線、高度、速度等飛行姿態訊息消失或顯示錯誤資訊。在缺乏外部視覺可參照的情況下，尤其是夜間飛行，飛行員若無法獲得準確的儀表數據，將難以判斷飛機的實際方位。

「靠北長官」粉專7日更有自稱F-16資深飛行教官的匿名網友爆料，指出F-16的MMC雖然經過升級，卻導致系統穩定度更差，常常故障，效能還不如升級前。不過，國防部長顧立雄昨（8）日於立院受訪表示，經過清查這架戰機過去3個月並無所謂MMC故障的情況，也是妥善的，MMC電腦升級之後軟體都要進行修調，114年升級之後呈現MMC很穩定，沒有各位所講不堪負荷的情況。

空軍：F-16四大殺手危及飛安

花蓮基地7日舉行記者會說明6670機失事狀況與搜救進度，第五聯隊第27隊隊長周明慶上校表示，MMC 失效有分好幾級，其實6日已經是飛行路徑已經沒有顯示，所以沒辦法去參考他的姿態。F-16 有四大殺手：空間相撞、空間迷向、大G昏迷、操縱撞地。夜航最容易發生的就是空間迷向跟操縱撞地。空間迷向可以分為「已察覺」跟「未察覺」。

「軍情與航空網站」主編施孝瑋表示，現在飛機沒有傳統類比儀表，都是數位顯示，都要透過MMC投射到抬頭顯示器與多功能顯示器，一旦數據是亂的、不能相信，會讓飛行員無法正確姿態飛行。空軍現役F-16V（Block 20）飛控電腦還是類比式，據他所知還未換成數位式，升級之後還有訊號匹配的問題待解決。

MMC故障 F-16飛官揭處置應變方式

空軍參謀長李慶然8日在立院答詢時表示，所有的導航、飛行控制、武器都是藉由MMC處理，在初期換裝時確實會有適應期，但自去年初更新軟體版本後，故障率已明顯降低並趨於穩定，且戰機配有備用姿態儀，若發生暫時性故障，飛行員可依循「黃卡」程序，參考備用儀器排除故障。

前空軍航發中心主任暨F-16作戰隊隊長宋文溪表示，1998年初換裝BLK20時，因系統穩定度與整合問題，MMC故障頻率是較高的，經過逐年軟體提升後，故障的頻率其實越來越少，整體來說F-16裝備妥善率是相當高的。即便偶爾出現狀況，但都可以藉由重新復位開機解決，同時系統會偵測所有的故障並顯示在MFDS螢幕上故障代碼，若有重大系統問題，還會有警告燈及語音提醒飛行員故障狀況，飛行員則可依據系統顯示，去進行故障狀況排除，甚至比較資深的飛官會清楚知道系統哪些區域出現衰退或故障問題，可以將部分非重要裝備先行關閉，確保系統不失效，但這些判斷與處置都需要透過飛行經驗去累積。

▲空軍司令部晚間表示，花蓮基地一架F-16單座戰機（機號6700），6日晚間7時29分於花蓮縣豐濱鄉東面10海浬處疑似飛行員跳傘。（圖／IDF 經國號臉書）

