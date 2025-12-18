MMHG春節禮盒像藝術品！花形蘋果米餅美到捨不得吃

「TASTE by MMHG」推出的「富貴美滿」禮盒，包裝詩意，花形蘋果米餅漂亮可口。（TASTE by MMHG供圖）

過年送禮，除了傳統糕點，越來越多人開始尋找兼具美感又實吃的禮盒。今年，「TASTE by MMHG」推出的「富貴茶點禮盒」與「美滿茶點禮盒」，外觀就像精緻的藝術品，裡頭的蘋果米餅像花朵一樣，光看就讓人心情大好。

這次禮盒特別邀請新銳書法家王意淳，親手題寫「富貴美滿」4個字。王意淳用有力量的筆觸呈現每個字的層次，「富」字穩重大方，「貴」字在轉折間增添豐富感，「美」字線條延展如時間流動，「滿」字細線筆畫內斂凝聚，整體感覺既踏實又帶有流動感。

「TASTE by MMHG」攜手新銳書法家王意淳，推出2026新年禮盒「富貴茶點禮盒」（1,080元／盒）與「美滿茶點禮盒」（880元／盒），結合書法筆觸與年節茶點。（TASTE by MMHG供圖）

打開「富貴茶點禮盒」，茶點整齊分隔，每一口都充滿驚喜。最吸睛的是花形蘋果米餅，薄片上保留自然果紋，切面呈放射狀花形，酸甜清爽，象徵「蘋蘋安安」。

鹿兒島焙茶蛋捲香氣溫潤，花形蘋果米餅保留自然果紋，茶香與果香交織。（TASTE by MMHG供圖）

還有鹿兒島焙茶蛋捲、紅茶杏仁牛軋糖，以及米其林餐廳青睞的茶藝品牌「萃釅」普洱茶，茶香與果香交織，讓整個品茶時光變得更有層次。

紅茶杏仁牛軋糖甜度平衡，搭配回甘的萃釅普洱茶入口，風味清爽。（TASTE by MMHG供圖）

禮盒有兩種選擇：「富貴茶點禮盒」配置豐盛，適合家庭聚會或送禮，「美滿茶點禮盒」則偏輕盈，適合親友寒暄時分享。無論哪一款，打開瞬間都能感受到新年的團圓氣息。

Info

TASTE by MMHG

春節禮盒訂購資訊

訂購期間：即日起到2026年2月12日（售完為止）

運費優惠：官網單筆滿1,500元免運，新會員加贈100元購物金。

早鳥優惠：2026年1月5日前完成付款享9折優惠

大宗訂購：30盒以上享88折，可致電02-2325-0551洽詢。

訂購連結



