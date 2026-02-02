MMORPG新星《Ashes of Creation》搶先體驗僅52天，爆發高層請辭與團隊解散？

曾被譽為 MMORPG 類型復興希望、在 Kickstarter 獲得 327 萬美元資金的《Ashes of Creation》，其開發商 Intrepid Studios 最近突然爆發嚴重內部動盪。該遊戲在 Steam 於去年 12 月推出搶先體驗，只過去 52 天，工作室就傳出創意總監與多位高層主管集體請辭，隨即而來的是大規模的裁員潮，讓這款原本備受期待的大作瞬間陷入生死存亡的危機，更眾多支持者錯愕不已。

本作曾是許多玩家期待的 MMORPG 希望。（圖源：Ashes of Creation）

Intrepid Studios 的創意總監 Steven Sharif 已經宣布辭職以示抗議。他在官方 Discord 上透露，自己無法在道德上支持董事會最近的決策方向，並強調這些決策與他對遊戲的願景背道而馳，包含許多高層都已經離職。就在 Sharif 離職後不久，企業溝通總監 Margaret Krohn，直接表示整個開發團隊都被解散了，所有的一切都結束了。

但更讓人感到諷刺的是，就在這場災難發生前 2 天，官方才剛對外發表聲明，向玩家保證遊戲依然「值得投資」，並承諾會持續更新與改善所有內容。然而，短短 48 小時內局勢卻急轉直下。

本文撰寫時，《Ashes of Creation》在 Steam 商店仍然持續販售中。由於本作才在 Steam 上販售 52 天，加上本身為 MMORPG 玩法，許多玩家遊玩時間早超過可以退款的 2 小時（包含早期花 100 到 200 美元贊助者），因此商店湧入了大量負評，點出 Steven 曾表示背後沒有董事會，現在又突然冒出董事會，質疑根本是在為團隊跑路說謊找理由。雖然伺服器還沒有宣布關閉，但隨著核心開發團隊的解散與高層的出走，遊戲後續的營運和退款機制成為玩家最關心的焦點。