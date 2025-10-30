Mo-Mo Paradise上演全武行！內場員工激烈衝突 總公司：暴力零容忍

一名網友到Mo-Mo Paradise用餐，但是內場員工竟發生激烈衝突。 圖／翻攝自Mo-Mo Paradise臉書

吃飯吃到上演全武行？一名網友在Threads中發布貼文，表示「沒人告訴我吃Mo-Mo還有格鬥賽可以看，吃個飯嚇死了」，並附上一段影片，只見畫面中內場有兩名男員工發生激烈衝突，讓現場客人看得心慌。對此，Mo-Mo Paradise在貼文底下留言表示，「目前總公司已立即啟動內部了解與調查，並同步加強員工教育與管理，希望避免類似情況再次發生」。

一名網友在Threads中發布一則影片，只見畫面中Mo-Mo Paradise的內場工作人員一邊大罵髒話、一邊推擠，發生激烈衝突，引發現場用餐的客人回頭關注。對此，原PO驚呼「沒人告訴我吃Mo-Mo還有格鬥賽可以看，吃個飯嚇死了」。

貼文曝光後，引發網友熱議，不少人看傻眼表示，「是不是這家公司員工待遇跟工作環境很差，才會發生這樣的格鬥」、「難過…餐飲服務真的很辛苦，為了薪資常在職場忍氣吞聲，服務業像團隊一樣，要八字合的人一起奮鬥，才能得到勝利」、「沒有看到打人畫面，可能是炒菜過程比較熱情」。

對此，Mo-Mo Paradise官方在貼文底下回覆，表示「感謝大家的關心，Mo-Mo Paradise 對於任何形式的職場暴力一向採取零容忍態度，我們同時非常重視每一位顧客的安全與用餐感受」，並透露目前總公司已經啟動內部了解、調查，同步加強員工教育以及管理，希望可以避免類似情況再度發生。Mo-Mo Paradise接著說，「我們誠摯地向關心此事的朋友表達謝意，也會持續努力，讓大家在 Mo-Mo Paradise 能享有安心、愉快的用餐體驗」。



