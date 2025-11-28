【MOA EXPO 台北戶外暨玩具槍展】軍民交流熱絡 深化國防意識

記者葉軒瑜／臺北報導

為期3天的「2025 MOA EXPO 台北戶外暨玩具槍展」昨日於臺北世貿一館盛大開幕，匯集臺灣、美國、日本、西班牙等超過百家海內外業者，展出包含高擬真玩具槍、戰術配件、瞄具及各式戶外與生存遊戲裝備，種類齊全。此外，國軍聯合招募暨裝備展區藉由開放近距離接觸實戰裝備，並透過官兵與民眾互動交流，深化全民國防意識。

國軍多元裝備陳展 民眾熱情參與

今年規劃超過200個攤位，邀請巍嘉國際、利成科技、洞見未來科技等指標品牌，展示內容橫跨射擊模擬體驗、玩具槍新品展示、生存遊戲裝備、戶外用品及軍事周邊販售，並邀請陸軍特戰指揮部、航空601旅、憲兵指揮部等單位設攤，透過多元裝備陳展，官兵與民眾親切互動、介紹單位任務，期拉近軍民距離。

多艙式氣體儲存系統 提升命中率

其中，臺灣知名玩具槍廠商「GHK AIRSOFT」推出全新研發「多艙式氣體儲存系統」，為展區技術亮點。該設計透過彈匣內多個氣室，使瓦斯能分段釋放並維持更長的穩定時間，不僅提升單次填充量，也有效減緩低溫造成的冷卻效應，改善連續射擊時的動能衰減問題。廠商表示，新系統可在戶外低溫環境下保持更佳穩定性，對競技玩家與擬真射擊使用者而言，能大幅提升操作手感與命中表現。

值得一提的是，現場規模最大的國軍聯合招募暨裝備展區，展出包含地獄火、刺針飛彈模型、特戰突擊車及憲兵刑鑑工具等裝備，以及可供民眾穿戴體驗的飛行頭盔與救生背心，透過各單位官兵解說，讓民眾快速理解國軍的核心任務。

此外，同樣來自臺灣的「洞見未來科技」展出新款「IVAS 多功能夜視鏡」，採3鏡頭架構，整合熱成像、低光數位夜視與雷射測距，並以自研「AI雙光融合」技術將可見光與熱影像訊號融合處理，能在近乎全黑環境下同時呈現熱源與清晰輪廓，提升夜間監偵與辨識能力。該款夜視鏡全程為臺灣研發，致力打造非紅供應鏈，讓玩家與專業使用者在資訊安全及可靠性上更具信心。

「2025 MOA EXPO 台北戶外暨玩具槍展」昨日於臺北世貿一館盛大開幕，匯集國內外逾百家業者參與。（記者葉軒瑜攝）

「利成科技」展出高度擬真玩具槍，槍托以實木打造，感受真實射擊手感。（記者葉軒瑜攝）

「洞見未來科技」展出新款「IVAS 多功能夜視鏡」，全程為臺灣研發，致力打造非紅供應鏈。（記者葉軒瑜攝）

PAF Airsoft展出T112新式步槍模型，仿真造型吸引民眾佇足。（記者葉軒瑜攝）

民眾體驗高擬真玩具槍射擊後座力，驚呼連連。（記者葉軒瑜攝）

知名玩具槍廠商「GHK AIRSOFT」，推出全新研發「多艙式氣體儲存系統」，成為展區技術亮點。（記者葉軒瑜攝）

陸軍特種作戰指揮部展示「前觀、前管、狙擊、爆破、救護、通信」等6項核心職能之特戰6人小組。（記者葉軒瑜攝）

國軍聯合招募暨裝備展區，民眾體驗國軍實戰裝備穿戴。（記者葉軒瑜攝）

憲兵指揮部展區陳設紅隼火箭彈，使民眾實際感受裝備重量。（記者葉軒瑜攝）