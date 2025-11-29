「MOA EXPO」迎週末 軍迷熱情湧入

記者葉軒瑜／臺北報導

「2025 MOA EXPO 台北戶外暨玩具槍展」迎接週末假期，昨日持續吸引大批軍事玩家與戶外愛好者湧入展場，現場集結國內、外知名廠商，展示最新研發的玩具槍、射擊周邊及戶外裝備，讓民眾能近距離體驗產品性能與創新設計。此外，今年展期多家臺灣廠商同步推出年度新品，讓民眾實際感受臺灣製造在精密加工、玩具槍設計的實力。

今年展會最受矚目的焦點之一，為臺灣廠商「BOLT AIRSOFT」推出的首款「DDM4 V7 S 雙邊卸匣鈕」玩具槍，具備可同時滿足左、右手慣用者的操作需求，在內部結構重新調校後，讓玩家能以任一側手指迅速完成卸匣動作，不僅提升射擊節奏，也更契合現代實槍的人因工程設計，而產品從設計、研發到量產皆在臺灣完成，結合可調式扳機、金屬外管與強化擊發系統，使整體操作更為穩定流暢，成為展會討論度最高的新品之一。

除了創新槍款，臺灣知名廠商「巍嘉國際」致敬經典槍款展出「AVS-74U」玩具槍，採全鋼製結構與高擬真表面處理，刻印、比例皆忠於真槍設定，並支援真品配件直上使用。核心配置包含 CNC 一體式鋼槍機、仿真槍機頭與長行程活塞，搭配 22mm 大口徑汽缸，帶來強烈後座感，成功吸引大批玩家關注。

此外，軍事與戶外裝備區同樣受民眾青睞，包含熱影像槍瞄、夜視裝備、戰術背心及多功能戶外工具等多項新品亮相。其中，高解析熱影像槍瞄能在低光源情況下清楚標示熱源位置；各類戰術腰封、輕量化背心與模組化裝備，也吸引戶外玩家現場試穿體驗。

「BOLT AIRSOFT」推出的首款「DDM4 V7 S 雙邊卸匣鈕」玩具槍，具備可同時滿足左、右手慣用者的操作需求。（記者葉軒瑜攝）

「巍嘉國際」致敬經典槍款展出「AVS-74U」玩具槍，採全鋼製結構與高擬真表面處理，刻印、比例皆忠於真槍設定。（記者葉軒瑜攝）

民眾致敬基努·李維於《捍衛任務》系列電影造型，高度還原樣貌吸引展場人群目光。（記者葉軒瑜攝）