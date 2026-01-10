Model 3長續航後驅174.99萬起 再加碼多元購車方案

記者鍾釗榛／綜合報導

特斯拉Model 3 Long Range後驅版。（圖／Tesla提供）

台灣電動車市場再度迎來重磅新兵，Tesla正式開放Model 3 Long Range後輪驅動版本下訂，開價174.99萬元起。這款全新版本搭載升級電池與全新驅動配置，續航里程一口氣衝上711公里（WLTP 預估值），寫下Tesla在台販售車款史上最長續航紀錄，也讓長途通勤族與環島派玩家直接列入必看清單。

特斯拉Model 3 Long Range後驅版開價174.99萬元起。（圖／Tesla提供）

711 公里續航＋5.2 秒加速

全新Model 3 Long Range後驅版不只跑得遠，性能也同步升級，零百加速僅需5.2秒，兼顧節能與熱血。更重要的是，只要充電15分鐘，就能補進最高317公里續航里程，不論日常通勤還是跨縣市旅行，都能輕鬆應付，徹底告別里程焦慮。

長途取向設定更到位

新車標配低調有型的夜幕灰車色，搭配18吋Photon輪圈，想要更動感也可升級19吋Nova輪圈。整體設定以長途舒適行駛為主軸，兼顧穩定操控與節能表現，讓Model 3不只是都會代步工具，更是長途旅行的可靠夥伴。

全球銷售王＋五星安全

Model 3採用航母級鋼材打造車體結構，搭配完整電池防護設計，拿下全球各大洲權威機構五星安全評級，同時也是Tesla最具代表性的入門車款。這款電動轎車已連續7年蟬聯全球純電轎車銷售冠軍，2025年中全球累積銷量突破300萬輛，平均每90秒就賣出一輛，堪稱電動車界的國民神車。

Model 3 獲全球各大洲權威機構五星安全評級。（圖／Tesla提供）

購車方案同步升級

Tesla近期也在台啟用首座V4第四代超級充電站「宜蘭－德築宇宙總部站」，全新外型設計搭配加長充電槍線，補電更順手。迎接新年度，Tesla也同步推出多元購車方案，Model 3與Model Y提供零頭款入主或月付9,999元方案，讓入主電動車的門檻更加親民。

Tesla也同步推出多元購車方案，Model 3與Model Y提供零頭款入主或月付9,999元方案。（圖／Tesla提供）

Tesla在台啟用首座V4第四代超級充電站。（圖／Tesla提供）

