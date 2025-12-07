Oculus創辦人Palmer Luckey所創立ModRetro，推出致敬Nintendo 64、採半透明機身設計的復古主機

由Oculus創辦人，同時也是國防科技公司Anduril Industries共同創辦人Palmer Luckey所創立遊戲硬體公司ModRetro，稍早揭曉旗下最新產品「M64」，向任天堂經典主機Nintendo 64致敬的現代化復古主機，顯然是為了與同樣鎖定高階懷舊市場的Analogue 3D競爭。

半透明機身、改良版三叉戟手把

M64在外觀上採用懷舊感的半透明機殼設計，目前官方展示了綠色、紫色與白色三種配色，直接呼應了當年Nintendo 64的多彩風格。

除了主機本體，ModRetro也同步展示了其重新設計的控制器。這款控制器保留Nintendo 64經典且具爭議性的「三叉戟」 (trident/three-pronged)造型，但在細節與握感上預期進行了現代化改良，以提升操控體驗。

挑戰Analogue 3D，鎖定高階復古市場

此款主機的推出，直接對標Analogue先前發表、同樣對應Nintendo 64遊戲相容的遊戲主機Analogue 3D。目前Analogue打造版本已經上市，但仍處於缺貨狀態，而隨著ModRetro加入競爭，顯示出玩家對於高品質、能運行實體卡匣的Nintendo 64相容現代化主機仍有強烈需求。

而這並非ModRetro首次涉足復古硬體，過去也曾在2024年推出致敬任天堂Game Boy的掌機「Chromatic」 (售價約200美元)，該產品同樣支援實體卡匣。

上市資訊

目前ModRetro尚未公布M64的具體建議售價與正式發售日期，但官方網站已開放消費者註冊候補名單，註冊者將有機會在未來獲得優先購買權。

