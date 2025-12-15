momo公布2025十大暢銷書榜 閱讀趨勢：AI 科技、理財規劃、內在修復

記者李鴻典／台北報導

在快速變動、資訊爆量的時代，閱讀不再只是興趣，而是許多人重新安放自己、校準人生節奏的重要方式。富邦媒旗下momo購物網今(15)日公布《2025 年度暢銷暨童書金榜》，從站上閱讀行為與銷售數據觀察，今年最受青睞的三大關鍵字為「AI科技」、「理財規劃」與「內在修復」，顯示消費者在購買書籍的同時，也在回應對未來的不安，以及對內在安定的渴望。

momo公布《2025十大暢銷書榜》，揭露三大閱讀趨勢：AI科技、理財規劃、內在修復。（圖／品牌業者提供）

通膨與市場波動下 理財書持續穩居暢銷主流

在通膨壓力與投資市場波動持續的環境下，理財類書籍持續穩居年度暢銷榜單主流。2025 年度十大暢銷書榜冠軍由《納瓦爾寶典》奪得，書中集結矽谷投資人納瓦爾．拉維肯的投資與人生觀點，帶領讀者以長期思維與複利概念，看待財富累積與生活選擇。《長期買進》以 42 堂投資課程協助讀者建立穩健理財觀念，反映市場對長期投資策略的高度接受，名列榜單第九名；而《張忠謀自傳》全集則透過半導體產業關鍵人物的親筆書寫，回顧重要決策與人生歷程，引發讀者共鳴，排名第六名。

焦慮世代的閱讀出口 療癒與自我成長書成榜單常客

在資訊密度高、生活節奏加快的環境下，療癒與自我成長類書籍已成為書市的重要支撐。榜單第二名《我可能錯了》以森林智者的人生觀點，引導讀者在變動與不確定中練習放下與調整心態；《原子習慣》則持續以「微小改變，長期累積」的概念，成為年度長銷書款，協助讀者透過日常習慣建立長遠目標。僅能以紙本完整體驗的《世界上最透明的故事》排名第四，透過互動式書頁與隱藏設計，帶領讀者在尋找父親遺作的過程中，思考親情與自我認同的關係；聚焦數位焦慮議題的《失控的焦慮世代》，則提醒家長與讀者正視「手機童年」對孩子心理狀態的影響，重新建立生活界線與安全感。

從睡前故事到日常陪伴 親子共讀熱度不減

隨著家長對心理健康與親子關係愈加重視，家庭閱讀逐漸成為書市中穩定成長的力量之一。根據 momo站上觀察，許多父母在選書時，傾向同時考量內容的趣味性與陪伴性，學齡前繪本與國小階段的橋樑書需求持續升溫，並常搭配簡單的情緒引導與價值觀討論，融入孩子的睡前閱讀時光，形成固定的親子共讀儀式。以《麵包小偷》、《蠟筆小黑》、《如果歷史是一群喵》等人氣 IP 童書為例，透過幽默情節與鮮明圖像，引導孩子在輕鬆閱讀中學習情緒表達、人際互動與基礎知識，也讓家長能透過共讀陪伴孩子成長，建立穩定而長期的閱讀習慣。

漫畫帶動數位閱讀 電子書成通勤與碎片時間新選擇

隨著紙書與電子書整合販售模式成熟，數位閱讀的內容觸及力持續擴大，其中以漫畫題材表現最為亮眼。根據momo站上觀察，momoBOO 電子書中，漫畫相關銷售品項占比已達 20%，成為帶動數位閱讀成長的重要動能。以預言題材引發討論的《我所看見的未來》為例，今年5月因社會話題發酵，迅速竄升電子書漫畫排行榜首，顯示電子書在即時性與視覺內容上的高度反應力。

迎年終閱讀旺季，momo推出年度暢銷與童書金榜相關回饋活動，即日起至12月底，於momo購書單筆消費滿1,212元並完成登記，即有機會抽100元mo幣；滿2,999元登記可抽350元mo幣，另消費滿指定金額者，還可登記抽「TAIZAKU火星生技」B 群與魚油。

momo《2025年度暢銷暨童書金榜》

1.納瓦爾寶典珍藏版：從白手起家到財務自由，矽谷傳奇創投家的投資哲學與人生智慧

2.我可能錯了：森林智者的最後一堂人生課

3.麵包小偷1-5暢銷套書

4.世界上最透明的故事

5.失控的焦慮世代：手機餵養的世代 如何面對心理疾病的瘟疫

6.張忠謀自傳全集（上下冊）

7.如果歷史是一群喵（15）：大清風雲篇

8.蠟筆小黑成長繪本：幫助孩子建立自信、培養良好人際關係（共4冊）

9.長期買進：財金教授周冠男的42堂自制力投資課

10.原子習慣：細微改變帶來巨大成就的實證法則

此外，momo日前宣布，訂閱制會員服務「moPlus」即日起正式升級更名為「moPro+」，並同步推出全新「moPro 輕盈型」月訂閱方案。年費 2,399 元即可享受超過 2 萬元的高價值會員禮遇。除了年度最高 7,200 元 mo 幣、百大品牌無上限加碼外，升級最大亮點是全新推出的 「moPro 會員專屬價」，優惠最低可到 37 折。

momo推出全新「moPro輕盈型」月訂閱方案。（圖／品牌業者提供）

跨界服務也同步升級。「moPro+」延續 Uber ONE、機場接送與貴賓室等高使用度權益，再加上 MyVideo 豪華月租30天體驗、WeMo PASS 三個月免費體驗等生活化禮遇；新推出的「每月無門檻免運券」可與折扣併用，不只免運，更讓結帳直接變得更便宜，優惠當下就看得見。

除了「moPro+」尊榮服務外，momo同步推出彈性的「moPro輕盈型」月訂閱方案，月費88元，年繳則是888元。moPro會員每期可獲得最高200元mo幣回饋，單期消費滿4,400元就能回本、消費達10,000元即可領滿回饋。moPro會員同樣享有專屬優惠價、免運券與品牌加碼活動。

全球遊戲迷引頸期盼的「遊戲界奧斯卡」The Game Awards (TGA) 於台灣時間12/12正式公佈得獎名單。PChome 24購物整理了「2025 TGA榜單 」，同步更新「電玩速報」遊戲選購專區，絕大多數的得獎作品都能在平台上購得，且匯集海量硬體與周邊，一站式精準滿足玩家對遊戲的多樣性需求及渴望。此外，透過「PChome 超速配」服務(限北北桃地區指定7-11門市)，主打「得獎名單一出、現貨光速送到」，讓玩家動動手指就能在家坐等神作上門。

PChome 24h購物TGA 2025得獎專區現貨開賣，電玩單品滿額最高送5,000 P幣。（圖／品牌業者提供）

本屆TGA競爭激烈，奪下年度最佳遊戲（Game of the Year）呼聲極高的《光與影：33號遠征隊 Clair Obscur: Expedition 33》以及最佳動作遊戲《黑帝斯2》皆成為玩家熱搜關鍵字。PChome 24h購物觀察發現，自入圍名單公佈後，站上相關遊戲片與周邊硬體的搜尋量年增近40%，顯示玩家們趁年末節日將設備與遊戲升級。為滿足買氣，祭出即日起至12/31電玩指定品單筆滿額登記，最高送5,000 P幣、PChome 聯名卡最高6%回饋，新戶再享首刷禮1,000 P幣。

【2025The Game Awards 榜單】

年度最佳遊戲

●PlayStationPS5 光與影：33號遠征隊 Clair Obscur: Expedition 33 中文版 台灣公司貨 ，售價1,490元

主要技術與藝術類別

●最佳音效設計 (Audio Design)：PlayStationPS5 戰地風雲 6 Battlefield 6 中文版，售價2,150元

●最佳改編作品 (Best Adaptation)：PlayStationPS5 最後生還者 一部曲 (The Last of Us Part I)中文版，售價1,190元

遊戲類型類別

●最佳動作遊戲 (Best Action Game)：NS2 任天堂 Switch2 黑帝斯2 外文封面 中文版，售價1,250元

●最佳動作/冒險遊戲：NS Switch 窟窿騎士 空洞騎士 Hollow Knight 線上更新後支援中文，售價990元

●最佳社群經經營(Best Community Support)：PS5 柏德之門 3 Baldurs Gate 3 純日版，售價1,890元

●最佳角色扮演遊戲 (Best RPG)：PlayStationPS5 光與影：33號遠征隊 Clair Obscur: Expedition 33 中文版 台灣公司貨 ，售價1,490元

●最佳格鬥遊戲(Best Fighting Game)：PlayStationPS5 餓狼傳說 City of the Wolves 中文版 FATAL FURY: City of the Wolves，售價1,840元

●最佳家庭遊戲(Best Family Game)：Nintendo 任天堂NS2《咚奇剛 蕉力全開》-Switch 2 遊戲軟體 -Donkey Kong Bananza，特價1,880元

●最佳體育/競速遊戲(Best Sports / Racing Game)：Nintendo 任天堂NS2 Switch 2 瑪利歐賽車 世界 中文版 MarioKart World，特價1,750元

●最佳模擬／策略遊戲（Best Sim / Strategy Game）：PS5 Final Fantasy 戰略版 伊瓦利斯編年史 豪華版 英日文版，售價1,690元

其他重要獎項

●無障礙創新獎 (Innovation in Accessibility)：《毀滅戰士：黑暗時代 DOOM: The Dark Ages》標準中文版，售價1,990元

