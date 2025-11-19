momo千款餐券3折起 PChome黑五狂撒券
年末尾牙、聖誕派對、跨年時刻，一定要揪團大吃一頓。momo購物網將在12月推出「餐旅大放送」，超過3,500種餐券最低3折起，同時上架美妝、玩具倒數月曆，交換禮物或自用都適合。PChome 24h購物「黑五狂熱週」即日登場，不僅天天都能領取240元折價券，於APP玩遊戲還能拿240 P幣。樂天市場則策畫「4大購物選品」，每天下單都能賺4%點數。
年末聚會多，momo購物網發現，近1個月來「票券」相關搜尋量超過10萬次，「美食票券」銷量更月增130%，因此將於12月舉辦「餐旅大放送」活動，匯集310個品牌、逾3,500種餐券最低降至3折。單筆購買票券滿512元即可參加TRAVEL BLUE 頸枕禮盒抽獎，滿1,212元再抽DJI Neo 暢飛空拍機套裝。
同步開賣迎接新年的「倒數月曆」，美妝類別有7大品牌共10款產品，且增加明星正貨比例，打破網友認為都是「試用包」的印象；玩具類別有11款月曆登場，光是LEGO就有哈利波特、星際大戰、冰雪奇緣……等品項，11月25日起選購美妝保養商品單筆達4.000元送400元momo幣，12月15日至21日單筆購滿1,212元贈120元momo幣。
PChome 24h購物即日展開「24力會員日X黑五狂熱週」，即日起至11月23日每天午夜開搶「滿2,000元折240元」折價券，11月24日會員日當天上午11點24分至晚上7點24分祭出「指定品項滿1,000元折240元」優惠券，APP單筆訂單滿1,124元登記送100 P幣，簽到玩遊戲再贈240 P幣。
樂天市場釋出「4大購物選品」，針對「懂生活、愛美食、精算買、運動咖」等4大主題推薦專屬好物。像是Panasonic溫感美顏器EH-SP86，適合願意為健康投資的消費者；日本直送的桂新堂蝦仙貝、神戶風月堂法蘭酥、資生堂PARLOUR花椿餅乾等零食甜點符合饕客味蕾。透過樂天市場APP下單，天天都能獲得4%樂天點數，購入指定品牌商品回饋率更提升至10%，使用指定信用卡加贈10%刷卡金。
