momo卡雙11回饋29% 一銀卡買愛瘋省近萬元

各大電商雙11大降價，搭配信用卡交易享高回饋。momo購物網公布「雙11你做VIP」優惠方案，使用台北富邦momo卡交易最高回饋25%，於mo卡友日下單最高送29%好康。第一銀行力推iLEO信用卡，買2支iPhone 17手機可入手近萬元刷卡金。華南銀行加入Yahoo購物促銷行列，獨家贈送150元折價券。

持台北富邦momo聯名卡於momo購物網站購物，可獲3% momo幣，購買精選品牌商品再加碼4%，加總基本回饋達7%。雙11期間特別設定11月9日為「mo卡友日」，新辦信用卡不限金額消費最高送1,111元momo幣，單筆消費滿額加贈5% momo幣，累積分期滿5萬元再給2%，疊加moPlus會員福利後，當日刷卡最高回饋率衝上25%，相當於購物75折。

廣告 廣告

此外，momo購物網與玉山銀行合作打造「11/5玉山卡友日」，單筆交易分期滿2萬元可獲2,000元刷卡金、滿1.3萬元能拿1,300元刷卡金，新辦玉山Unicard加贈8% e point，加計「UP選」權益的3.5% e point與moPlus會員好康，回饋率最高達29%。11月7日則是「支付日」，「大哥付你分期」單筆分期滿額最高提供16% momo幣，持「悠遊付」單筆交易滿萬元贈1,200元現金回饋券，「銀角零卡」分期滿額贈1,111元momo幣。

第一銀行看好AI智慧家電與iPhone 17等高單價3C商品將是雙11的主流，因此聯手momo購物網、Coupang酷澎祭出一銀信用卡專屬的分期方案，只要下單滿額並申請分期付款，最高給予15%刷卡金，搭配iLEO信用卡的單筆滿5,000元贈300元優惠券，刷卡分期買2支iPhone 17手機就能入手9,300元好康。

華南銀行則攜手PChome 24h購物、momo購物網、蝦皮購物、Yahoo購物等網購平台，以華南信用卡下單並申請分期，單筆分期滿2萬5,000元登錄後，最高領2,500元刷卡金，相當於10%現金回饋。其中，Yahoo購物中心還提供華南卡友專屬的150元折價券，選購指定商品單筆滿450元即可使用。

原文出處

延伸閱讀