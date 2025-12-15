MOMO家族嗨翻現場、羊咩咩歌后唱響番茄歌 路竹番茄節熱力續航

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】「2025路竹番茄節」番茄節一連舉辦兩天活動，昨(14)日現場更是人潮依舊絡繹不絕，親子家庭把握週日時光湧入會場，感受熱鬧歡樂的「番慶茄年華」氛圍。第二天活動延續豐富多元的節目規劃，結合舞台表演、親子互動、闖關體驗與農事活動，讓大小朋友在歡笑聲中留下難忘回憶。

舞台節目自上午起熱鬧展開，由路竹地區各級學校帶來充滿青春活力的文藝演出，學生們以傀儡戲、樂器、舞蹈與創意展現平日練習成果，為活動注入滿滿朝氣。接續登場的表演團體輪番演出，展現社區豐厚的藝文能量，也讓民眾看見路竹深厚的人文底蘊。

深受親子喜愛的 MOMO 家族檸檬哥哥現身舞台，與小朋友熱情互動，帶動全場氣氛；緊接著登場的「糖果星球派對」，以繽紛舞台效果與活潑節奏，讓孩子們跟著音樂一起律動，現場笑聲不斷，成為親子族群的焦點時刻。

下午壓軸演出同樣精彩，由羊咩咩歌后謝采吟帶來自製關於番茄的歌曲，以熱情與親切互動，拉近與觀眾的距離；隨後，全球巨星陳孟賢登台演出，掀起全場高潮，台上台下熱情呼應，為活動畫下最動人的篇章。

除舞台節目外，活動現場持續推出結合「2050 淨零排放」、「性別平等」與「食農教育」的闖關體驗，吸引親子踴躍參與；大型氣偶吉祥物「番番」、「喜仔」、星光舞台拍照牆與番茄主題裝置藝術，依舊是民眾爭相拍照打卡的熱門亮點。農事體驗活動也持續進行，安排專車帶領民眾走進產地，親身感受採番茄的樂趣，體驗土地與農業的真實溫度。

在精彩演出與歡笑聲中，「2025路竹番茄節」於第二天晚間圓滿落幕。路竹區公所區長賴立齡感謝所有參與的表演團隊、工作人員及熱情民眾的支持，也期盼透過番茄節的舉辦，持續推廣在地農業、凝聚社區情感，讓更多人看見路竹的魅力。（圖╱路竹區公所提供）