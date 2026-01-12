momo富邦媒全年營收衝破1,086億元 moPro雙軌訂閱制強勢啟動

【互傳媒／ 記者 陳家珍／台北報導】台灣線上零售業龍頭momo富邦媒(8454)今(12)日公告114年度12月份營業收入。在年終旺季與精準行銷策略驅動下，114年12月單月全公司合併營收約新台幣92億元，全年度合併營收約新台幣1,086.7億元，持續穩居千億營收高水位。富邦媒表示，12月份營運動能主要受惠於年終購物旺季與節慶送禮需求挹注，平台透過會員回饋、檔期促銷與精準行銷工具，有效帶動站內流量與轉換表現；儘管疫後部分消費支出轉向國外旅遊、餐飲娛樂及實體商店購物，使單月營收較去年同期略有差異，但整體營運體質依舊強韌，維持高水準表現。

觀察12月單月品類表現，以3C家電、美妝、保健為主要支撐點。3C品類方面，受惠於歲末年終換機潮，加上 iPhone 17 系列現貨供應充足，帶動 iPhone 17 系列及周邊商品買氣年增近四成，同步挹注高客單價商品表現。美妝保健品類則顯現消費升級趨勢，消費者從「囤貨型」轉向「精緻化」的高品質保養與健康投資。其中，高效能保養與機能性保健品表現最為強勁，包括魚油、益生菌、膠原飲等內在調理保健食品，以及青春露、精華液、抗老乳霜等高單價護膚產品，買氣皆持續增溫。

富邦媒指出，零售媒體聯播網(RMN)已成為品牌在第三方Cookie退場後的關鍵解方。2025 年全年參與 momo 廣告投放的品牌數較前一年成長超過50%，顯示品牌運用電商數據的動能持續擴大。其中，momo 聯播網廣告與推薦廣告展現顯著成效。聯播網廣告透過站外精準導流，成功將導流成本降低逾 35%，同時維持廣告投資報酬率(ROAS)穩定上升，顯示平台能以更具競爭力的成本獲取優質流量；推薦廣告則透過「以品找人」的 AI 智能機制，依據消費者行為精準曝光，帶動ROAS 成長超過20%。隨著流量規模與轉換率取得最佳平衡，momo Ads 已從單純的廣告工具，進化為協助品牌創造營收的戰略夥伴。

隨著平台營運規模穩健擴大，momo 持續深化會員經營，於 12 月啟動「moPro 雙軌制會員訂閱服務」，全面擴大會員經濟佈局。其中，旗艦級「moPro+」(原 moPlus 升級)年費 2,399 元，除整合年度 mo 幣回饋、百大品牌加碼及專屬優惠價等站內權益外，更強勢跨界串聯Uber ONE、機場接送、影音串流與共享交通等外部服務，將服務場景從購物延伸至生活，進一步提升高價值會員的尊榮體驗。

此外，為拓展年輕客群與高頻消費用戶，同步推出全新輕量版「moPro」會員，提供月費 88 元、年繳 888 元的彈性方案，以低門檻優勢鎖定日常剛需消費，強化回饋機制。透過精準分層的雙軌制度，momo 期望有效擴大會員滲透率並優化用戶黏著度，為平台挹注更具延展性的長期成長動能。

在追求營運成長的同時，momo 持續將 ESG 融入核心策略。富邦媒114 年榮獲行政院國家永續發展委員會頒發「國家永續發展獎」，這不僅是對 momo 在永續推動與制度化治理上的高度肯定，更展現公司致力於透明、負責任的營運承諾。未來，momo 將持續深化平台信任度，為股東、消費者與社會創造長期價值。