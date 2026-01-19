momo富邦媒體科技公布2025 ESG調查：「個資保護」連年居首

台灣電商龍頭momo富邦媒體科技(8454)今(19)日公布「2025年 ESG 重大主題調查」結果。在回收近2,000份利害關係人問卷後，「個資與機敏資料外洩」以平均4.33分(滿分5分)名列第一，這也是資安議題連續三年位居重大主題之列，且今年再度名列Top 5首位。momo 表示，這凸顯出台灣社會對數位交易環境的安全與治理要求持續升溫，momo 將依據鑑別結果，持續強化資訊安全與個資治理機制，以維持平台信任與營運韌性。

momo 為系統性掌握利害關係人對永續議題的關注，於2025年11月至12月中旬進行年度重大主題問卷調查。透過官方社群、網站、APP推播等管道，針對消費者、供應商、員工、股東等對象，針對環境(E)、社會(S)、治理(G)三大維度共34項主題進行評估。調查結果發現，利害關係人的關注焦點明顯偏重「治理」面向。本次選出的前五大主題依序為：「個資與機敏資料外洩」、「正確且安全使用資料」、「負責任商品管理」、「行銷與標示失當」及「人權侵犯」，顯示利害關係人對「治理信任」與「服務履約」的高度重視。

為具體回應利害關係人對個資議題的期待，momo 將運用AI技術與數據精進治理。在技術面，將強化API安全監控、異常偵測機制與驗證憑證管理，提升對外部介接與資料存取行為的即時辨識能力；在內部控制方面，則加強系統盤點，全面檢視涉及個資的系統範疇、資料流向、存取權限與介接關係，建立可追溯的控管基準。此外，momo 也將個資與資安事件處置納入制度化管理，排入民國115年(2026)演練計劃，優化事故通報管理程序，並持續透過內外部溝通宣導，提升全員風險意識。

momo表示，除持續強化內部治理，也將與公協會及主管機關保持密切合作，掌握並降低偽冒詐騙等外部風險；同時，momo已連續兩年獲得數位發展部「友善電商」肯定，持續深化安全購物環境與消費者保護作為。momo總經理谷元宏表示：「利害關係人的回饋是我們精進治理與永續管理的關鍵依據。面對個資與隱私保護成為高度關注議題，momo將持續以制度化治理、流程控管與人才訓練三管齊下，強化平台信任與風險韌性，並在永續資訊揭露上提升透明度，回應消費者、合作夥伴及資本市場對責任治理的期待。」

momo也將把本次調查結果納入2026年度行動規劃，持續以制度與數據驅動治理精進，深化永續經營基礎。