momo強攻年節商機 二度結盟2026台北年貨大街

(記者謝政儒綜合報導)農曆春節商機倒數，台灣線上零售業龍頭 momo富邦媒(8454) 今(27)日出席臺北市政府「2026台北年貨大街」啟動記者會，宣布將透過虛實整合(OMO)策略擴大服務。momo 預告「線上年貨大街」將於 1 月 30 日搶先開市，集結百家迪化街及北市名店讓民眾提前備貨；緊接著 2 月 1 日實體互動攤位「momo馬上好運」將正式進駐迪化街永樂廣場，並同步啟動全站最高 13.5% 回饋及抽馬年金條活動 。momo 總經理表示，今年採取『線上暖身、線下接力』的雙波段策略，將年味從雲端一路延伸至街頭，打造最便利的辦年貨體驗。







今年 momo 強化虛實整合，不僅在迪化街永樂廣場設立「momo馬上好運」互動攤位，讓逛街人流體驗即時數位驚喜，更將整座年貨大街搬上線。消費者即日起無論身在何處，都能透過 momo App 24 小時不打烊瀏覽、選購來自台北各大商圈的道地年味，省去人擠人的負擔。



為了回饋千萬會員，momo 推出「現場互動、7 天不間斷直播、13.5% 高額回饋」，預計帶動線上年貨業績成長30%。momo 表示，這次合作的核心在於「把時間留給家人」，透過數位便利性將年節採買的忙碌降至最低。從百家名店一站購足到即時影音互動，momo期盼將這份具備溫度、充滿台灣特色的「數位年味」帶進每個家庭，讓備貨不再是體力活，而是輕鬆優雅的享受。



延續實體年貨大街的熱烈氛圍，momo 將傳統賣場拓展至線上，自1月30日起打造24小時全天候的「momo 線上年貨大街」。站上強勢匯集逾百家迪化街及北市商圈的指標性名店，將最具代表性的年味完整數位化。



無論是百年老店「六安堂參藥行」的頂級珍選藥材、傳承70年的「聯成烏魚子」深海珍味，或是超人氣零嘴品牌「惠珍軒坊」與創意台菜名店「鯉魚The Carp」，這些過往需親自排隊、人擠人才能購得的限定美味，現在只要打開momo App即可一站購足。透過momo強大的配送效率，消費者能優雅地「把整座迪化街搬回家」，讓備貨過程事半功倍。



搶攻年前熱鬧的採買人潮，「momo x 2026台北年貨大街」實體互動體驗將於2月1日至2月4日盛大啟動。momo特別聯手臺北市政府，於迪化街永樂廣場打造「momo馬上好運」互動攤位，將傳統的實體逛街體驗精準轉化為數位驚喜。民眾現場化身「闖關玩家」，只要簡單三步驟即可解鎖大獎。第一關掃碼加入「momo看看買Line@」，抽最高 999 元發財金；第二關開啟 momo 直播並追蹤任一頻道，加碼轉輪盤抽 888 元紅包；第三關進入線上年貨專區瀏覽，還有機會將LG洗衣機扛回家。



完成上述三大任務的幸運兒，momo 再加碼祭出市價 21,900 元的 Tefal 智能洗地機抽獎資格，讓備貨的好運從指尖延續到居家生活。現場更設有超人氣 IP「白爛貓」巨型氣偶，預計將成為迪化街最具話題的打卡地標，讓民眾在忙著採辦年貨之餘，也能與可愛 IP 留影紀念，感受數位時代的便利與趣味。