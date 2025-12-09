momo打造新世代零售生態獲國家永續發展獎
(記者謝政儒綜合報導)行政院國家永續發展委員會昨(8)日舉行114年「國家永續發展獎」頒獎典禮，momo富邦媒體科技以「綠活電商領航者」定位，整合數位零售、綠色物流與供應鏈夥伴能量，奪下全國最高永續殊榮。momo透過綠活會員、循環包裝、AI物流等三大創新機制，展現電商業在低碳轉型與責任消費中的關鍵影響力。
momo打造全台首創的「綠活會員計畫」，讓消費者以日常購物實踐永續行動。平台成立「綠色生活館」，上架超過 6,000 款具永續標章認證商品，以導流推薦、標章說明協助消費者快速做出更好的選擇。目前已有逾 70 萬名會員響應，並透過集中配送、循環包裝等行動，2024 年成功減少約 74 萬個紙箱。為強化減碳循環，momo同步建構「循環包裝生態圈」，推出可重複使用 25 次的循環袋，並在全台布建 1.5 萬個回收點，回收率達 21.4%。搭配「紙箱回娘家」計畫，2024 年共 回收再利用紙箱 46 萬個，也因此獲得環境部「網購包裝減量標章2.0」，成為具體以本業效能落實永續的示範企業。
在倉配端，momo以 AI 與數據模型全面優化出貨流程，讓包材使用更精準、物流路徑更聰明，帶來實質的減碳成效。2024 年包裝減量率達26.5%、緩衝材使用減少45.9%，更有超過六成訂單成功避免跨倉分箱出貨，不僅降低包裝量，也減少運送里程。momo同時推進綠色倉配建設，包括倉庫太陽能布建與綠色車隊等行動，並成為國內首家發布 TCFD 氣候相關財務揭露報告書 的電商，展現與國際永續治理標準接軌的透明度與韌性。
momo不只在自身營運落實減碳，也將永續視為整條供應鏈的共同課題。為協助中小企業提升氣候韌性，momo已連續兩年推動「momo供應商 ESG 學苑」，提供從碳盤查、環保標章申請到政府資源串接的完整訓練，陪伴夥伴一步步建立永續能力。透過這樣的系統化支持，更多具環保標章的永續商品得以推出市場，讓消費者在選購時「看得見、也買得到」真正友善環境的選擇，共同打造更具競爭力的低碳價值鏈。
momo表示，永續不是附加選項，而是零售企業面對未來競爭的必備體質。以「綠活電商領航者」為定位，momo整合消費者行為、物流減碳與供應鏈升級能力，從日常每一筆訂單擴大減碳影響，並串聯消費者、供應商、物流夥伴與利害關係人，打造可持續成長的智慧永續零售生態系。
其他人也在看
賴清德陷執政困境！前朝要角紛紛發聲 蔡英文也講話了
賴清德總統的第一任期執政，苦於朝小野大的局勢，施政難以開展，不僅於此，黨內也多有歧見，媒體人觀察到蔡英文時期的大將，不時出來議論時政，前總統蔡英文7日也發文警告，她不能容忍不肖人士，藉綠能發展從事不法的牟利行為。這傷害產業、傷害經濟，更傷害國家。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 256
青森7.5強震！日本氣象廳示警「最壞情況」：不排除311級別強震再現
日本青森縣於8日當地時間深夜11時15分發生規模7.5地震（自7.6下修），最大震度6強，並發布了海嘯警報，目前已經解除。日本氣象廳於9日凌晨召開記者會，提醒未來一週可能會有規模8強震發生的機率，呼籲民眾提高警覺，並依政府及地方自治體指示做好防災準備。至於最壞情況，不排除311級別強震再現。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 21
青森強震破壞百公里斷層 東大教授警告：3日內恐有更大規模地震
東京大學地震研究所教授加藤愛太郎警告，青森縣外海發生規模7.6強震後，震源周邊應力高度集中，未來一週、特別是2至3日內為地震連發的最高風險期，民眾應提高警戒防範同規模或更大規模的地震。中天新聞網 ・ 14 小時前 ・ 18
大雨襲4縣市！入冬最強冷空氣要來了「恐凍破10度」
東北季風影響，今(9)日宜蘭地區、基隆北海岸及台北山區有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨，山區請注意坍方及落石。氣象專家吳德榮提醒，下週可能有入冬最強冷空氣來襲，將挑戰10度以下。中天新聞網 ・ 18 小時前 ・ 4
週末挑戰入冬首波冷氣團！北部「大怒神降溫」進逼10度
隨著東北季風的強度加大，台灣的好天氣即將告別。根據氣象專家吳聖宇的預測，今（8日）北部及東部地區將出現短暫陣雨，並且在今晚至明日（9日）清晨，氣溫將進一步下降。值得注意的是，下一波寒冷的變天將會更加明顯，中北部及東北部的空曠地區可能降至10至13度，這有可能達到大陸冷氣團的標準，提醒民眾做好保暖準備。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
小心首波冷氣團！本週「雲霄飛車式變溫」 凍探12度高山有望降雪
未來一週的天氣變化大！中央氣象署說明，明（10）日各地回暖、降雨減少，但週四（11日）東北季風又來，北部偏涼轉雨。週六晚間（13日）季風增強或來冷氣團，各地氣溫都能感受到顯著下降，所幸這波偏乾冷；而最冷時間預計是週日（14日）深夜到下週一（15日）清晨，中部以北低溫不排除下探12至14度，3500公尺以上高山可能有降雪機會。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 發起對話
日本青森近海7.6強震！首波海嘯已抵達 居民、旅客衝避難所避難
日本青森縣在當地時間今（8 ）日晚間11時15分發生規模7.6強震，強烈搖晃引發當局高度警戒。日本氣象廳隨後迅速發布海嘯警報與注意警報，提醒沿岸民眾提高警覺、避免靠近海邊。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 26
氣溫恐持續下降？新一波冷氣團侵台時間曝光 「這些地區」降雨多
即時中心／高睿鴻報導近期天氣持續轉涼，氣象署科長林伯東今（9）日說明近期天氣時，提到未來一週，我國將持續受到一波接一波冷空氣影響，氣溫不斷轉冷；今天清晨，西部地區、近山區等部分地區，溫度已降至12至13度，台北低溫也降到18、19度，都比前段時間顯著降溫。另，他也指出，台灣正受到東北季風影響，北方的黃海、東海有較明顯的冷平流雲系，因此，迎風面如北部、東部雲層較多，也會有明顯降雨情況。民視 ・ 14 小時前 ・ 1
東北季風強襲！今起全台「降溫炸雨」 北台濕涼急凍15°C
今（8）日東北季風增強，全台天氣明顯轉變，清晨不少地區出現短暫強降雨。氣象專家林得恩表示，各地氣溫下降，北台灣濕涼有感，迎風面水氣增加、降雨明顯，建議外出民眾務必準備雨具。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 6
玻璃瓶裝飲料「塑膠微粒」比寶特瓶高50倍！汙染源是它
塑料微粒無所不在，研究顯示瓶裝水中含有數十萬個塑料微粒，而根據一項來自法國的最新研究顯示，玻璃瓶裝的汽水、啤酒、冰茶與檸檬水，平均每公升飲料中約含100顆塑膠微粒，比寶特瓶或金屬罐裝飲料高出5至50倍健康2.0 ・ 1 天前 ・ 1
4縣市大雨！首波大陸冷氣團要來了 平地冷爆「低溫探10度以下」時間曝
中央氣象署發布大雨特報，受到東北季風影響，今（9）日宜蘭地區、基隆北海岸及臺北山區有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨，山區請注意坍方及落石。另外，今晨至明日上午蘭嶼、綠島、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、屏東縣、澎湖縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，也要注意。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 1
今變天降雨吹8級風 「跌破10℃」入冬最強冷氣團這天報到
【高沛生／綜合報導】東北季風今增強，北台灣轉雨變涼，基隆北海岸、大台北與宜蘭都有局部大雨風險，沿海更可能出現8級強陣風。中南部多雲到晴但日夜溫差明顯，清晨仍偏涼。氣象專家吳德榮提醒，周末起第二波冷空氣報到，強度可能達「大陸冷氣團」等級，平地低溫恐下探10°C以下，需持續關注最新變化。壹蘋新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
明日夜溫差大！週五3地防大雨 「週末急凍10度」連3天有望下雪
氣象署指出，明天東北季風減弱，各地白天氣溫回升，低溫約16～20度，西半部高溫可達26～29度，東半部25～26度，澎湖及金門22～23度，馬祖20度，日夜溫差大；天氣方面，因水氣減少，各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、大臺北山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。氣象署...CTWANT ・ 7 小時前 ・ 發起對話
入冬首波冷氣團週末來襲！低溫探10度 高山有望降雪
受東北季風影響，今日迎風面桃園以北及東半部雲量偏多偶有局部降雨，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區降雨較為持續明顯。氣象署表示，明日東北季風減弱各地白天氣溫將回升，但週末恐有冷氣團南下，低溫可能下探10度，中部以北高山地區更有降雪機會。中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 發起對話
日本青森23:33再發生規模5.6強震 3公尺高海嘯襲北海道撤3650人
才發生規模7.6強震！日本當地時間11點33分，青森縣東方海域再度發生震度5.6的地震，震源深度同樣約50公里。當局提醒沿海及河川附近的居民立即撤離至高地或安全場所，並警告海嘯可能會多次襲來，呼籲民眾在警報解除前不要離開安全地點。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
冷空氣南下！挑戰「首波大陸冷氣團」跌破10度 最冷時段曝光
今（9）日持續受東北季風影響，整體雨勢上半天較多，下半天後則會逐漸趨緩，早晚各地偏涼，低溫普遍為17至19度，局部雲量較少的地區有輻射冷卻影響，溫度會再更低一些。對此，氣象專家林得恩提醒，下一波降溫更猛，預估週日（14日）清晨起，北方冷空氣開始直驅南下，強度直逼今年首波「大陸冷氣團」等級，且「這段時間」氣溫最低，有機會下探至攝氏10度或以下。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 發起對話
三波冷空氣接力！北部濕冷開局 周末迎最強寒意
（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署今（8）日表示，本週將連續受三波冷空氣干擾，從今天起東北季風明顯增強，北台灣 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話
一週體驗春夏秋冬！東北季風接連報到 週末有感降溫
氣象署表示，8日（週一）至9日（週二）：北北基宜容易下雨，要注意局部大雨；桃竹、花東、恆春局部或零星短暫雨；苗栗以南天氣穩定，但8日清晨要注意局部霧。而桃園以北、宜蘭整天偏涼，高溫只有21至23度，其他地區白天算舒適，但是夜晚晨間也有涼意， 沿海地區風大時感覺會...CTWANT ・ 1 天前 ・ 發起對話
明迎「大雪」回溫20°C↑ 「這1天」變天轉濕冷！
生活中心／江姿儀報導2025 年倒數開始，進入最後的一個月，明（7日）將迎來二十四節氣中的「大雪」，正是秋冬進補、暖身的時節，天氣也將逐漸轉冷。中央氣象署指出，今（6日）、明（7日）兩天東北季風稍減弱，各地維持晴到多雲的好天氣，氣溫逐漸回升，早晚偏涼，中南部日夜溫差大。氣象專家林得恩提醒，各地早晚低溫預測為14～20度，這兩天溫度回升之後，下週一（8日）東北季風將增強，冷空氣再度南下，水氣增加，天氣轉為濕冷。民視 ・ 1 天前 ・ 發起對話
今北部雨紛紛！明後天氣溫回升 下波降溫更猛「恐探10度以下」
至於，溫度部份，北台灣整天約18至23度，南部地區低溫在16至19度、高溫在26至29度之間。下一波降溫更猛，預估14日清晨起，北方冷空氣開始直驅南下，強度直逼今年首波「大陸冷氣團」等級；其中，14日晚間至15日清晨氣溫最低，局部空曠平地低溫更有機會下探至攝氏10度或以下。...CTWANT ・ 19 小時前 ・ 發起對話