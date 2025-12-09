momo打造新世代零售生態獲國家永續發展獎

(記者謝政儒綜合報導)行政院國家永續發展委員會昨(8)日舉行114年「國家永續發展獎」頒獎典禮，momo富邦媒體科技以「綠活電商領航者」定位，整合數位零售、綠色物流與供應鏈夥伴能量，奪下全國最高永續殊榮。momo透過綠活會員、循環包裝、AI物流等三大創新機制，展現電商業在低碳轉型與責任消費中的關鍵影響力。



momo打造全台首創的「綠活會員計畫」，讓消費者以日常購物實踐永續行動。平台成立「綠色生活館」，上架超過 6,000 款具永續標章認證商品，以導流推薦、標章說明協助消費者快速做出更好的選擇。目前已有逾 70 萬名會員響應，並透過集中配送、循環包裝等行動，2024 年成功減少約 74 萬個紙箱。為強化減碳循環，momo同步建構「循環包裝生態圈」，推出可重複使用 25 次的循環袋，並在全台布建 1.5 萬個回收點，回收率達 21.4%。搭配「紙箱回娘家」計畫，2024 年共 回收再利用紙箱 46 萬個，也因此獲得環境部「網購包裝減量標章2.0」，成為具體以本業效能落實永續的示範企業。



在倉配端，momo以 AI 與數據模型全面優化出貨流程，讓包材使用更精準、物流路徑更聰明，帶來實質的減碳成效。2024 年包裝減量率達26.5%、緩衝材使用減少45.9%，更有超過六成訂單成功避免跨倉分箱出貨，不僅降低包裝量，也減少運送里程。momo同時推進綠色倉配建設，包括倉庫太陽能布建與綠色車隊等行動，並成為國內首家發布 TCFD 氣候相關財務揭露報告書 的電商，展現與國際永續治理標準接軌的透明度與韌性。



momo不只在自身營運落實減碳，也將永續視為整條供應鏈的共同課題。為協助中小企業提升氣候韌性，momo已連續兩年推動「momo供應商 ESG 學苑」，提供從碳盤查、環保標章申請到政府資源串接的完整訓練，陪伴夥伴一步步建立永續能力。透過這樣的系統化支持，更多具環保標章的永續商品得以推出市場，讓消費者在選購時「看得見、也買得到」真正友善環境的選擇，共同打造更具競爭力的低碳價值鏈。



momo表示，永續不是附加選項，而是零售企業面對未來競爭的必備體質。以「綠活電商領航者」為定位，momo整合消費者行為、物流減碳與供應鏈升級能力，從日常每一筆訂單擴大減碳影響，並串聯消費者、供應商、物流夥伴與利害關係人，打造可持續成長的智慧永續零售生態系。