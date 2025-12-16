momo推雙軌訂閱制！月費88元就能入會、年費享2萬元回饋

在電商市場競爭白熱化的此刻，如何留住高價值消費者、創造穩定營收動能，成為各大平台的新課題。富邦媒（8454）旗下momo宣布，訂閱制會員服務「moPlus」上線15個月來表現亮眼，累積訂閱人數突破6萬、續訂率超過7成，訂閱會員整體淨訂購金額年增達44%。

如今，momo宣布全面升級會員體系，「moPlus」正式更名為 「moPro+」，並推出入門型「moPro」方案，以雙軌分級架構開啟會員經營新時代。

為什麼momo要升級會員體系？

據momo觀察，moPlus會員的月均消費金額為一般會員的13倍、下單頻次達6.5倍，顯示訂閱制會員在黏著度與消費力上表現極具潛力。這讓momo看準機會，將原有moPlus 進化為 「moPro+」，以更清晰的權益架構與跨界合作擴大服務深度。

升級後的moPro+年費為2,399 元，年度權益價值突破2萬元，包括最高7,200元mo幣回饋、百大品牌加碼活動，以及最具話題的「moPro會員專屬價」，商品最低可享37折優惠。

如何用「輕盈型」拉近與新世代距離？

除旗艦級moPro+外，momo同步推出「moPro輕盈型」，月費僅88元、年繳方案888元。以每期最高200元mo幣回饋為主打，消費滿4,400元即可回本、達10,000元就能領滿回饋。

momo指出，此方案針對年輕消費者、小家庭與高頻補貨族設計，讓低門檻訂閱也能享受品牌加碼、免運券與專屬優惠價。

這樣的「輕盈＋彈性」策略，預計將帶動活躍會員占比提升3至5%，成為平台活化用戶結構、拉新與留存並行的關鍵推手。

momo 怎麼串連「購物 × 金融 × 生活」？

除了購物權益，momo也積極整合金融回饋與跨界服務。moPro會員可將mo幣回饋與富邦momo信用卡回饋「疊加」使用，且信用卡回饋不占moPro上限，等於同筆消費享雙倍回饋。

同時，momo與Uber ONE、機場接送、MyVideo、WeMo PASS等品牌合作，將會員權益延伸至通勤、影音、出行等生活場景，從單一購物平台升級為「全方位生活服務入口」。

為慶祝新制上線，momo也祭出限時活動：完成3筆訂單即可獲得100 mo幣；使用富邦momo卡訂閱moPr 會員，還可享10%額外回饋。

momo下一步要走向哪裡？

momo表示，moPro與moPro+的推出，象徵會員經營邁入「分級營運」的新階段。未來將持續擴大mo幣生態圈，深化與交通、娛樂、旅宿等產業的合作，讓會員的使用場景遍及生活各處。

面對國內外電商紛紛投入會員制戰場，momo不僅強化高價值會員經營，更以數據與金融串聯打造差異化優勢。

