momo早練好1招備戰AI代理狂潮！「用AI魔法對付AI」搶導購，自家商品被優先翻牌關鍵很簡單
AI代理人逐漸成為你與世界互動的唯一入口。過去品牌拚廣告讓人「看見」，如今AI先替消費者篩選商品。品牌不只要討人喜歡，還得讓演算法判斷它值得被推薦。
搜尋正在被需求理解取代，往後消費者不打關鍵字，而直接說需求跟用途。」momo電商平台科技研發處長何銘華，在今年4月一場AI商業論壇上說。
未來消費者買滑雪褲，不是鍵入品名，而是說：「我要去北海道滑雪，幫我備齊裝備。」何銘華指出，表面看似只是細微的搜尋行為改變，背後牽動的是整個電商零售的資料建置模式。因為電商要比的，除了關鍵字，還有如何讓商品被AI讀懂，並推薦出去。
據調研機構PYMNTS Intelligence去年的調查顯示，近70％美國消費者有興趣讓AI代理簡化購物任務，超過一半的人希望AI直接替他們完成每周例行採購。這場仗，雖然還未在台灣發生，但恐怕也是國內電商未來躲不掉的課題。
在AI代理（AI Agent）購物成為顯學前，momo就做了一件同業沒做的事：強制要求供應商填寫商品屬性。服飾、家居等品類除了尺寸、顏色等制式規格，通常也具備抽象屬性，像是使用情境、風格定位，以前根本不會有人手動輸入。但早年推動商品資料治理時，momo就把這件事納入標準流程，可說是本土電商中數一數二領先的業者。
何銘華指出，當時的理由很務實：當商品數量愈來愈龐大，消費者搜了關鍵字後，結果清單太長，體驗差。靠精準屬性縮窄搜尋結果，就是當時的解方。這個看來只是「基本功」的決定，如今回頭看，價值被放大了好幾倍。
特訓Shopping Agent！從猜你喜歡到搜進心坎
去年底，momo啟動「Shopping Agent」開發計畫，要在站內置入類似大語言模型的窗口，供消費者以對話式搜尋。平台上千萬種商品的底層技術，得全數從傳統關鍵字搜尋，切換為向量搜尋。關鍵字搜尋只比對字詞，搜什麼字，只會跑出對應的結果。向量搜尋則是把每件商品所有特徵轉為多維度數值，只要語意接近的商品就能被連結，例如搜尋「去高山露營要帶什麼睡袋」，系統會拉出背後對應的商品群，而不是只吐出「睡袋」這個關鍵字的搜尋結果。
但向量化工程最繁瑣的環節，不是技術架構，是資料本身。
即使momo比同業更早要求填寫商品屬性，站內仍有大量商品的描述資料不完整，尤其服飾類。一件洋裝的規格除了尺寸、顏色，要讓AI真正讀懂它，還需要「鄉村風、適合戶外婚禮、派對感」這類語意標籤。「這些靠人工做不到，因為沒有一個人能把千萬件商品的特色、屬性都想透徹。」
解法是：把商品丟給大語言模型，讓它解析後建議一批新標籤，再補回商品資料庫。何銘華說得直白：「畢竟一個人的想像是有限的，但AI想得到的商品屬性絕對更精準、全面。」
momo用AI擴充語意標籤、豐富商品屬性，不只讓站內Shopping Agent更容易抓到消費者需要的商品，也能提高被外部大語言模型，像是Gemini、ChatGPT爬取到的機率。「畢竟這些商品的標籤，一開始就是由大語言模型新增的。」何銘華說，這種做法就像用魔法對付魔法。
這套基本功已有初步成效。2025年9月導入的AI智慧推薦功能「猜你想搜」，讓大語言模型根據消費者的歷史搜尋與購買行為，生成個人化搜尋詞建議清單。相較過去依賴詞庫的搜尋建議，點擊率提升40％，轉換率提升約30％。
品牌信賴成加分項，已有AI奉命爬進「momo」
就算技術備戰做得扎實，何銘華認為消費者未來會如何透過AI代理進行線上消費，目前未有定論。「所以我們3條路線都不能偏廢。」原有的關鍵字搜尋加上智慧推薦持續優化；即將上線的Shopping Agent在站內另闢蹊徑，消費者意圖清晰就走關鍵字，意圖模糊才導向對話式介面。
至於如何讓momo的商品被外部大語言模型提及、導購，何銘華認為最終要回到momo最強的核心競爭力：信任感。momo總經理谷元宏曾公開表示，momo在多項市調中，穩坐國內最被消費者信賴的電商平台。這份信任感並非靠AI智慧推薦，而是每次消費的商品品質及物流穩定度，所累積出來。
何銘華觀察，有些消費者在Gemini或ChatGPT上搜尋商品時，會主動在提示詞裡指定「找momo的」，2025年開始momo站上也確實有流量是由AI爬蟲所導入。「即使購物路徑、消費行為可能改變，但電商的基本功還是不變。」
何銘華
現任富邦媒體科技電商系統研發處處長，主導momo購物網IT團隊，先前曾任全世握資訊技術總監。
責任編輯：謝宗穎
更多報導
「AI很懶，只看第1頁！」91APP授2招誘爬蟲：品牌電商轉戰提及率、FAQ是新王道
搶你發問的第一刻！沃爾瑪的AI代理新盤算：不單挑改打群架，拚「鋪貨」進ChatGPT、Gemini
其他人也在看
BIGBANG演唱會10月台北、明年2月高雄登場！時間地點、售票時間、票價座位不斷更新
南韓天團BIGBANG今年迎來出道20周年，之前隊長G-DRAGON回歸，就隱約透露團體將於今年回歸的消息，而在YG新公開的2026計畫中，YG代表梁鉉錫直言BIGBANG確定會在今年舉辦全球巡演，讓所有想念BIGBANG和他們的經典歌曲的粉絲們，能夠在團體20周年的重要節點，再次與BIGBANG見面。目前尚未公布巡演場次和時間，但已經讓全球的V.I.P（官方粉絲名）迫不及待！BIGBANG演唱會場次、時間地點、售票時間、票價座位、必聽歌單持續更新。
總統提名監察院長陳永興、副院長王榮璋 監委提名名單一次看
第六屆監察委員任期將於7月31日屆滿，總統府今天（11日）發出訊息通知，提名審薦小組召集人、副總統蕭美琴上午10時將主持「監察院第七屆正、副院長及監察委員被提名人介紹記者會」，將逐一介紹被提名人，以及院長被提名人致詞。根據現場座位安排，監察院長被提名人為陳永興，副院長被提名人為王榮璋。
台積電才剛填息！盤中翻黑陷貼息窘境 股利7/9入帳
台積電（2330）今（11）日除息，首日參考價2249元，受惠5月營收表現亮眼，寫下史上最強，盤中最高觸及2255元，一度填息8成。
日月光張虔生兄弟登《富比士》台灣首富 AI狂潮推升身價達7082億
美國《富比世雜誌》今天公布2026全台前50大富豪榜，日月光投控董事長張虔生與副董事長張洪本兄弟在AI狂潮帶動下，推升身價達224億美元（約新台幣7082億元），首度躍居全台富豪榜首。台灣前50大富豪總資產較去年大增56%，創3080億美元新高。
上市三天跌逾一成！主動式ETF00405A跌破9元大關
富邦台灣龍耀主動型ETF（00405A）6月9日正式掛牌上市，今（11）日上市第三天，股價跌破9元，最低觸及8.85元，三天下跌超過一成。
菲律賓強震後恐換台灣？郭鎧紋揭歷史上「13次驚人巧合」
菲律賓民答那峨島南部海域發生規模7.8強震，未來是否牽動台灣？地震專家郭鎧紋翻出1900年以來台灣到菲律賓一帶規模7以上地震資料，發現民答那峨島以南發生規模7以上強震後，下一個規模7以上地震「直接跳到台灣地區」的案例共有13次。
世足賽今開踢！愛爾達逆勢漲逾4%領軍概念股 轉播商機先發酵
2026年世界盃足球賽今（11）日正式開踢，相關概念股也成為市場關注焦點。儘管台股早盤震盪走弱，多數世足概念股表現承壓，不過擁有賽事轉播權的愛爾達（8487）逆勢上漲逾4%，顯示轉播商機先發酵。分析師提醒，投資人仍須留意短線漲幅過大後的獲利了結賣壓，不宜過度追價。
遊樂園暑假優惠活動總整理 對中身分證或生日號碼享門票優惠省省玩！
一年一度的暑假來啦！2026年全台各大遊樂園的暑假和早鳥優惠已陸續開跑，紛紛推出不同的暑假優惠方案，包括六福村、小人國、劍湖山、義大世界用身分證或生日對中號碼享門票優惠，還有六福村、遠雄海洋公園推出戶籍地優惠等活動，都是暑假暢玩遊樂園的省錢攻略！
Google負評別亂寫！私人恩怨造謠餐廳「有蟑螂在爬」 男子下場慘了
判決指出，曹男與一家蛇肉店老闆的兒子原本就有糾紛。由於對方曾向外提及其酒駕受罰一事，讓曹男心生不滿，因此萌生報復念頭。去年9月間，他以「太子殿下YT」帳號登入Google評論平台，針對店家經營的「青山山龍亭蛇肉店」發布負面評論，企圖藉由網路留言影響店家形象。曹男在...
新莊公寓頂樓變「空中垃圾山」！被罰4次繼續堆 屋主稱：研究核能
從曝光畫面可見，公寓頂樓鐵皮幾乎完全被雜物掩蓋，包括輪胎、塑膠椅、折疊桌、腳踏車、行李箱、電風扇以及廢棄家電等物品散落各處，部分物品甚至跨越女兒牆，延伸至鄰棟屋頂。密密麻麻的堆積景象讓不少網友直呼誇張，擔心颱風來襲時恐有高空墜物風險，也憂慮環境髒亂恐成為...
劉伊心「開月薪4.5萬徵萬能特助」遭罵！緊急發聲道歉：不是找保母
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導劉伊心與「老虎牙子」創辦人林志隆結婚多年，成了該公司的董娘，近來她開出月薪4.5萬的「董事長夫人特助」一職，該職缺的工...
何篤霖一通電話被換掉主持棒 昔搭檔郭靜純幫抱屈：真的很不爽
目前定居加拿大的郭靜純，10日透過社群平台直播與粉絲互動時，被問到節目主持人異動風波。她表示，何篤霖主持節目超過20年，一路以來相當敬業，對節目投入許多心力，因此當得知對方是透過電話被通知卸下主持工作時，忍不住表達自己的看法。郭靜純直言：「我是覺得不應該用一...
新竹氣爆奪2命！便當店「差4公斤免列管」 受災戶求償恐成難題
這起氣爆發生在今日凌晨3時許，消防局於4時5分趕抵現場搶救。初步調查顯示，事故疑似因瓦斯外洩引發爆炸，詳細原因仍有待進一步鑑定。爆炸當下威力驚人，不僅造成3層樓建築部分磚牆坍塌，衝擊波更波及周邊住宅及停放的汽機車。其中鄰近麵包店的一對老夫妻不幸喪命，另有2名傷...
坐擁3100萬豪宅也焦慮！75歲貴婦5年燒光半數存款 晚年危機浮現
報導指出，現年75歲的美智子（化名）居住在東京高級住宅區，丈夫生前是大型企業高階主管，夫妻長年住在一棟占地約80坪的獨棟住宅內，房產價值超過1.5億日圓。5年前丈夫因病離世後，美智子完成喪葬、繼承及墓園等相關事宜，最終保有約5000萬日圓金融資產。當時她認為自己有房...
愷樂雙胞胎孕肚現形！42歲凍齡近況曝光 上海育兒生活全公開
愷樂在Instagram公開多張生活照，只見她戴著黑色報童帽、身穿白色亨利領（Henley Shirt）長袖上衣，坐在窗邊對鏡自拍，臉上掛著招牌甜笑，42歲的她氣色依舊紅潤，凍齡模樣絲毫看不出歲月痕跡。由於身材仍相當纖細，從正面幾乎察覺不到懷孕跡象，她也幽默在照片上寫下：「這時...
SpaceX上市倒數！敬鵬閃燈領軍華通兆赫漲半根 近30檔概念股逆風漲
SpaceX預計將在12日進行募資金額創紀錄的「宇宙級IPO」，帶動台股低軌衛星概念股買氣升溫，以敬鵬（2355）亮燈漲停領軍，華通（2313）、兆赫（2485）、啟碁（6285）、燿華（2367）、昇達科（3491）、台揚（2314）、金寶（2312）、仲琦（2419）等個股同步走強，共28檔相關概念股逆勢上漲，在大盤翻黑之際仍綻放紅光。
基隆貨櫃驚傳「化骨水」外洩！恐破壞神經骨骼致命 現場緊急封鎖中
11日清晨5時許，基隆港西20號碼頭危險貨櫃區，一個裝載有毒化學物「氫氟酸」（俗稱「化骨水」）氣體的貨櫃，疑似發生滲漏。基隆港警總隊發現後，隨即啟動應變機制，將現場封鎖、管制人員進出，並緊急通知行政院毒化災應變中心，趕赴現場協助處理，所幸處置迅速，現場無人員傷亡，詳細外洩原因仍有待調查釐清。
嫁來台灣不是當奴才！李新喊「我是來登基的」沈世朋交財政大權：給她安全感
李新遠嫁台灣，霸氣喊「我是來登基的」！沈世朋交出財政大權，16歲差婚姻甜蜜細節曝光。
台積電捲入侵權風波？ 最重恐遭美禁止晶片進口
全球半導體龍頭台積電（TSMC）近日捲入美國專利侵權訴訟風波。該案正在美國國際貿易委員會（ITC）審理，若最終認定侵權成立，最嚴重可發布排除令，導致相關晶片產品被禁止進口美國。
國小教師控遭強制送醫與抹黑！衛生局深夜二度澄清：當事人及家屬同意
高雄市某國小教師近期控訴，指出遭到衛生局及警消人員以不當方式送往凱旋醫院精神科病房，並在就醫過程中聽聞校方對其有「教學不力」等不實指控，令她深感痛心，對此，高雄市政府衛生局10日深夜再度澄清，指出個案多次被通報具高度自殺意念，基於保護生命安全才依法啟動社會安全網介入，並強調後續住院均已取得當事人及家屬的知情同意，絕無外界質疑的「強制住院」情事。