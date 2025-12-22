momo熱銷鍋物榜曝光 酷澎湯底限時3折爆殺

冬天就是要吃鍋！momo購物網公布「入冬鍋物熱銷榜」與「電火鍋熱銷榜」，購買火鍋湯底與調料包滿額送5% mo幣，電火鍋特價最低下殺5折。Coupang酷澎上架多款湯底，名店與名牌湯底最低3折價，購入指定鍋具領券再折100元。全聯與大全聯導入日本品牌冷凍魚漿製品，松葉蟹風味棒平均每包僅須94元。

momo購物網統計，近1個月平台內火鍋湯底與調料包銷售增幅逾200%，說明「在家開鍋」季節報到，因此特別公布站上熱門鍋物排行榜。冠軍由嘉義排隊名店「林聰明沙鍋魚頭」奪下，主打18種香料製作的「愛雅辣呦」緊追在後，第3名由「刁民秘譚酸菜魚」拿下，其他還有「老協珍佛跳牆」、「KKLife傳統羊肉爐」等。

吃火鍋也要配好鍋，今(2025)年一機多用、小容量電火鍋為主流，最受歡迎商品為「歌林雙電壓旅行折疊鍋」，特色在支援雙電壓與折疊設計；「大宇爆炒料理鍋」、「美膳雅數位蒸鮮鍋」也登上排行榜。即日起至12月31日，選購湯底與調料包單筆滿2,000元登記送5% mo幣，12月28日前購物滿額送滴雞精。12月25日、30日祭出「超強廚電日」，不僅商品最低5折，單日買滿999元抽10% momo幣。

Coupang酷澎吹起「火鍋熱」，力推湯底，包括義美酸菜白肉鍋、海底撈酸香番茄鍋、上湯三鮮風味鍋、太和殿麻辣鍋底……等，最低下殺3折。各式鍋具登場，包含MASIONS美心316不銹鋼鴛鴦鍋、康寧餐具 VISIONS 晶寶透明鍋等，明(2026)年1月6日前買指定鍋具領券現折100元，單筆達1,999元再送刀具3件組。

全聯福利中心與大全聯引進日本人氣品牌「SUGIYO×魚匠GYOSHO」冷凍魚漿系列商品，其中首推「蒲燒鰻風味片」，選用多層魚漿壓製技術將魚肉研磨成均質魚漿，沒有魚刺讓大人小孩都能安心食用，單包與雙包特價148元、288元。

另有「松葉蟹風味棒」，精選阿拉斯加鱈魚製作，成分組合接近螃蟹胺基酸結構，並且加入蟹高湯提高鮮味，簡單退冰就能食用，加進火鍋中更加美味。單包特價98元，雙包188元，平均單包只要94元。

