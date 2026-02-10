「Momo發票中4千」一票人收到 眼尖揪細節：絕對詐騙

詐騙集團假借電商平台名義發送「發票中獎」郵件，一名男子表示，他收到自稱「Momo雲端發票中獎」的郵件，點擊附帶網址時，瀏覽器攔截才未上當，他發現郵件中有不少可疑之處，包括發件地址異常、發票周期寫成四個月一期，以及要求更新信用卡資料才能領獎，判斷是詐騙，貼文曝光後，引發大量網友回應，表示也收到同樣信件，有眼尖網友提醒，官方名稱都是小寫「momo」，但詐騙信件卻寫成「Momo」，是辨識真偽的小細節。

原PO昨（9）日於Threads發文指出，收到一封自稱「Momo雲端發票中獎」的電子郵件險些上當，信件稱他中4千元獎金，但他點擊附帶網址時，被瀏覽器攔截。

原PO這才仔細看郵件，發現有不少可疑之處，包括郵件地址異常、發票是四個月一期、要求更新信用卡資料才能領獎等，讓她驚覺可能是詐騙，「這個Momo雲端發票中獎信太狠，我差點被詐騙，請提高警覺」。

貼文一上線，很多人表示也收到相同的電子郵件，甚至差點中招，不過也有眼尖的網友指出，momo官方的英文名稱都是小寫，但詐騙信件卻把第一個字母寫成大寫。

對此，財政部日前也在臉書提醒，假借電商平台名義通知發票中獎，是詐騙集團近年來常用的手法之一，目的就是誘騙民眾點擊連結，進入偽冒的「財政部電子發票整合服務平台」網頁，並輸入信用卡資訊。

財政部表示，雖然假網站外觀與官方網站相似，但民眾只要記住正確的「財政部電子發票整合服務平台」電子信箱及官網網址，結尾都是政府機關專用的「.gov.tw」，其他網址都是詐騙。

★《中時新聞網》提醒您：詐騙手法日新，你我要有戒心，如遇疑似詐騙情況，請立刻撥打165反詐騙專線諮詢。

