momo謝年會送破千萬 年終派對拚演唱會

▲富邦媒經營團隊與momo及子公司數千名員工同歡。（圖／富邦媒提供）

[NOWnews今日新聞] 電商龍頭momo富邦媒今（10）日在南港展覽館舉辦年度謝年會《One mo Step》，在零售市場競爭加劇、變動劇烈之際，momo仍繳出穩健成績單：今年前11個月累計營收達995億元，持續鞏固線上零售龍頭地位。

富邦媒本次謝年會席開近300桌，祭出總價破千萬元的獎金與獎品。董事長蔡明忠也率經營團隊到場，與momo及子公司數千名員工同歡，並在致詞時強調，momo邁入第21年能深入台灣消費者生活，核心關鍵在於「信任」；「One mo Step」不只是活動主題，更象徵各部門在物流、客服、業務與技術等崗位持續「多努力一些、多進步一點」的信念。

廣告 廣告

總經理谷元宏則點出今年的營運布局，除持續強化核心零售外，也透過「mo店+」擴充長尾商品選擇，並搭配「momo聯播網」的數據應用，成為推動成長的引擎；同時導入AI並優化物流網絡，提升消費者體驗與滿意度。

活動現場也安排經營團隊登台演出炒熱氣氛，晚會卡司邀請麋先生、郭靜與李杰明輪番演出；壓軸摸彩送出高額現金與3C獎項，總價同樣超過千萬元。富邦媒並宣示，將延續服務初衷，以更穩健的步伐邁向2026年。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

雙11優惠「網購6大平台」盤點！momo李珠珢炒買氣、淘寶全站8.5折

獨家／雙11去哪打工最賺？酷澎、momo時薪津貼曝：一天狂領4000元

momo雙11組隊！抽純電跑旅、李珠珢見面會門票 撒6億mo幣搶業績