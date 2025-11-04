「momo雙11你做VIP」刷卡攻略登場！三大回饋戰線全面升級、最高享29%回饋

▲2025《momo雙11你做VIP》刷卡攻略登場，mo卡友日回饋高達25%

【互傳媒／ 記者 陳家珍／台北報導】雙11購物熱潮全面引爆！富邦媒(8454)旗下 momo購物網火力全開推出2025《雙11你做VIP》回饋神攻略，三大優惠戰線全面升級！mo卡聯手上千家品牌最高回饋25%、28家銀行同步加碼放送，再加上全新登場的天天主題日：「11/5玉山卡友日」最高享29%、「11/7支付日」多家支付業者聯手送最高16%、「11/9 mo卡友日」尊榮回饋再衝25%，三重回饋接力開跑，讓每筆消費都像VIP般被寵愛！

廣告 廣告

雙11檔期熱力開跑，mo卡優惠也全面升級！ momo表示，與台北富邦銀行聯名發行的 mo卡 長期深受消費者喜愛，已成為網購族心中的回饋神卡。根據最新mo卡友消費數據觀察，今年9月至今，mo卡客單價最高的品類為3C產品，家電與精品緊追其後；而消費筆數最多的則是食品、美妝與日用品，顯示消費者在優惠大檔不僅鎖定高單價商品搶回饋，也同步大量補貨生活必需品，展現出「一次買好、買滿」的購物模式。

今年momo《雙11你做VIP》活動期間，mo卡除攜手 Acer、飛利浦、adidas、享食尚等上千家精選品牌推出最高7%回饋外，更重磅登場年度重頭戲「11/9 mo卡友日」，新申辦戶不限金額消費最高送1,111 mo幣，單筆消費滿額最高再享5%回饋，累計分期滿5萬元加碼2%，精選品牌疊加4%回饋無上限，搭配 moPlus 會員專屬加碼後最高可享25%回饋。每一次刷卡都是VIP專屬時刻，層層疊加的回饋驚喜，讓今年雙11購物更值得期待。

其他銀行優惠同樣熱力全開！今年momo《雙11你做VIP》攜手28家銀行推出刷卡加碼活動，為消費者打造加乘回饋體驗。其中最大亮點是「11/5玉山卡友日」，主打單筆分期滿2萬元送2,000刷卡金、滿1.3萬元送1,300刷卡金，新申辦玉山Unicard再加碼8% e point回饋，選擇「UP選方案」分期再享最高3.5% e point，搭配moPlus會員專屬加碼後，整體回饋最高可達29%，成為今年最受矚目的銀行合作檔期。

除此之外，各大銀行也同步推出優惠強攻市場，包括「國泰世華」CUBE信用卡單筆消費滿額最高送5,650、「星展銀行」單筆分期滿額享15%回饋、「中國信託」單筆分期滿額送2,600、「永豐銀行」累積分期滿額送8,800、「第一銀行」iLEO卡累積分期滿額送9,300，以及「台新銀行」單筆分期滿額送2,500，回饋遍及各大銀行。從下單到結帳，消費者都能感受到專屬VIP待遇，讓雙11購物體驗再度升級。

momo《雙11你做VIP》盛典不只刷卡優惠強勢，支付戰線也全面升溫！ 今年11月7日「支付日」多家支付業者接力推出超值回饋方案，包括「大哥付你分期」單筆分期滿額最高享16% mo幣回饋、「悠遊付」單筆滿萬元送1,200現金回饋券、「銀角零卡」分期滿額享1,111 mo幣回饋，以及「台哥大電信帳單」代收累積滿額享最高13% mo幣回饋。momo一次集結多元支付管道，從分期、錢包到帳單支付，讓消費者輕鬆累積回饋，盡享最有感的雙11購物體驗。！