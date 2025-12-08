momo雙12豪抽郵輪行 PChome聯名卡回饋32%

網購「雙12」正檔陸續開跑，囤貨就要把握年末最後促銷。momo購物網全站最高送15.5% momo幣與刷卡金，消費達標還能獲得頂呱呱餐點，同時參加麗星郵輪旅遊抽獎。PChome 24h購物天天下單都能登記抽隨身空調，使用聯名卡結帳最高爽賺32%點數。蝦皮購物攜手10大品牌推感恩回饋，最低下殺6折。Yahoo購物主打「一站式冬日補給站」，全站最高回饋衝上39%。

momo購物網「雙12年終派對」正檔於12月10日至14日上陣，12月12日當天累積交易達指定門檻贈3.5% momo幣，疊加28家銀行的最高12%刷卡金回饋，加總能入手15.5%好康，購物滿額登記再送頂呱呱甜甜包、地瓜薯條等餐點。活動期間下單不限金額，都能登記抽「麗星郵輪2.0探索星號」海景艙旅遊行程。

PChome 24h購物「1212年終回饋盛典」即日起至12月15日啟動，單筆買滿1,212元即可登記抽獎，有機會抽到市價4,490元的SONY穿戴式智能冷暖調溫裝置；12月12日前持星展銀行PChome Prime聯名卡於週四卡友日消費，最高送32% P幣與紅利點數，以玉山Pi拍錢包信用卡綁定Pi拍錢包下單，12月底前優惠15.5%。

蝦皮購物「12.12狂歡生日慶」找來肯德基、必勝客、World Gym、WeMo 24H 共享機車、KKday、老先覺、潮味決、麵匡匡、指舞春秋、福容大飯店等10大品牌合作，即日起至12月12日釋出最優6折的超值商品，像是肯德基蝦皮生日炸雞桶限時特價299元；必勝客外帶指定比薩，加價10元多送1個6吋比薩；看蝦皮直播抽價值超過2萬元的福榮大飯店住宿券；加入指舞春秋官方LINE帳號並輸入指定折扣碼，免消費直接拿100元折價券等。

Yahoo購物力推保暖家電與火鍋湯底，其中暖冬家電首推「一機多用」商品，像是居浴兩用陶瓷電暖器、石墨烯壁掛暖風機……等，火鍋湯底則有嘉義林聰明砂鍋菜、饗城羊肉爐、隱鍋麻辣雙饗組……等，網購到家就可以直接覆熱開吃。12月12日購衷心會員下單贈5% OPENPOINT，刷中國信託uniopen聯名卡結帳滿2萬元加贈2,500點，疊加品牌優惠，最高回饋率為39%。

