momo雙12豪抽郵輪行 PChome聯名卡回饋32%
網購「雙12」正檔陸續開跑，囤貨就要把握年末最後促銷。momo購物網全站最高送15.5% momo幣與刷卡金，消費達標還能獲得頂呱呱餐點，同時參加麗星郵輪旅遊抽獎。PChome 24h購物天天下單都能登記抽隨身空調，使用聯名卡結帳最高爽賺32%點數。蝦皮購物攜手10大品牌推感恩回饋，最低下殺6折。Yahoo購物主打「一站式冬日補給站」，全站最高回饋衝上39%。
momo購物網「雙12年終派對」正檔於12月10日至14日上陣，12月12日當天累積交易達指定門檻贈3.5% momo幣，疊加28家銀行的最高12%刷卡金回饋，加總能入手15.5%好康，購物滿額登記再送頂呱呱甜甜包、地瓜薯條等餐點。活動期間下單不限金額，都能登記抽「麗星郵輪2.0探索星號」海景艙旅遊行程。
PChome 24h購物「1212年終回饋盛典」即日起至12月15日啟動，單筆買滿1,212元即可登記抽獎，有機會抽到市價4,490元的SONY穿戴式智能冷暖調溫裝置；12月12日前持星展銀行PChome Prime聯名卡於週四卡友日消費，最高送32% P幣與紅利點數，以玉山Pi拍錢包信用卡綁定Pi拍錢包下單，12月底前優惠15.5%。
蝦皮購物「12.12狂歡生日慶」找來肯德基、必勝客、World Gym、WeMo 24H 共享機車、KKday、老先覺、潮味決、麵匡匡、指舞春秋、福容大飯店等10大品牌合作，即日起至12月12日釋出最優6折的超值商品，像是肯德基蝦皮生日炸雞桶限時特價299元；必勝客外帶指定比薩，加價10元多送1個6吋比薩；看蝦皮直播抽價值超過2萬元的福榮大飯店住宿券；加入指舞春秋官方LINE帳號並輸入指定折扣碼，免消費直接拿100元折價券等。
Yahoo購物力推保暖家電與火鍋湯底，其中暖冬家電首推「一機多用」商品，像是居浴兩用陶瓷電暖器、石墨烯壁掛暖風機……等，火鍋湯底則有嘉義林聰明砂鍋菜、饗城羊肉爐、隱鍋麻辣雙饗組……等，網購到家就可以直接覆熱開吃。12月12日購衷心會員下單贈5% OPENPOINT，刷中國信託uniopen聯名卡結帳滿2萬元加贈2,500點，疊加品牌優惠，最高回饋率為39%。
原文出處
延伸閱讀
其他人也在看
威力彩頭獎保證2億 3星座偏財運勢不可擋
威力彩明（8日）晚間開獎，頭獎保證2億元。《搜狐網》命理專欄表示「3星座」在12月將迎來財運的大幅提升，過去一年的困境與阻礙，都將在這個月獲得突破。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
Salomon指定款7折起，登山鞋、越野鞋、跑鞋，精選八雙必收款，領券再折$300
來自法國的戶外品牌Salomon，以登山鞋、越野鞋、健走鞋聞名，近幾年開始融入日常穿搭，不只是抓地力強、輕量耐走、實穿性拉滿，甚至還很時尚，街頭風、運動風或休閒風都不在話下。不論男、女還是喜歡混搭的潮流玩家，都能找到自己的最愛。Yahoo好好買 ・ 1 天前 ・ 發起對話
年末便宜機票最終回！易遊網雙12暖身、長榮日本機票6,666元限量搶！
搶攻「雙12」商機，易遊網推出「雙12暖身慶」，即日起祭出機票優惠搶先開跑，不僅有長榮航空獨家66折起的超優票價搶市，韓亞航空同樣有獨家折扣，飛首爾來回未稅只要6字頭！而12月11日至12日正式起跑的「雙12年終慶」主戰場，將有備受消費者期待的限量搶活動，包含出國eSIM 12元、台灣飯店12元、1,212元折扣碼、「關西樂享周遊券豪華版（含大阪環球影城門票）」買一送一、日本富士山賞櫻一日遊1,212元等多項優惠，涵蓋機票、交通票券、飯店到各式人氣行程，預計將帶動年末最後一波旅遊買氣。中時財經即時 ・ 15 小時前 ・ 發起對話
雙12優惠2025全攻略：飯店$12「這天開搶」、北海道星野渡假村4折起｜iHerb全站輸碼76折、Dyson洗地吸塵器現省破萬｜Longchamp人氣美包下殺5折【Yahoo Chill Buy年末購物趴】
2025年末最強雙12購物節來臨！「揪愛Mei」整理30家好康優惠，直接送上商場連結，讓你一秒進入血拚戰場開逛！Trip.com祭出12元飯店訂房價、KKday人氣樂園買1送1、iHerb全站輸碼76折、恆隆行Dyson洗地吸塵器限高省萬元...各品牌資訊不斷更新，一篇掌握12月所有優惠！Yahoo夯好物 ・ 12 小時前 ・ 2
這樣居然只要100日圓？日本這4款「百元神器」就是讓人吃驚！
日本知名的百元商店（大創、Can Do）內販售著眾多商品，全部都只要用100日圓（未含稅價格）就可入手。用100日圓不僅能買到多數的日常用品，還有設計好看的室內裝飾品與毛巾等，通通都只要100日圓就能買到喔！聽說近年有很多觀光客，也會特地到這商品多樣化的百元商店購物。究竟這些外國朋友會到百元商店購買什麼商品呢？來看看百元商店內有什麼令人吃驚的商品吧！LIVE JAPAN ・ 20 小時前 ・ 發起對話
12月生日優惠50家餐廳總整理！台中、台北、高雄燒肉火鍋吃到飽當月壽星好康優惠一次看！
祝福12月壽星們生日快樂！2025年12月壽星專屬生日禮來了，慶生想要找餐廳預定，無論是火鍋、燒烤或吃到飽餐廳，壽星優惠通通有，小編整理了各個餐廳的美食優惠資訊，包括台中、台北、高雄、台南各地區的壽星們都能使用生日優惠慶祝生日，各家的壽星優惠活動搶先看！Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 1 週前 ・ 發起對話
雙12金虎獎最強攻略揭曉！4 招教你領購物金、搶爆品再折價
年末最強檔雙12金虎獎年終慶登場，被稱為「能省最多」的購物盛典就是雙12，覺得該買的東西總是一次爆量出現，像是家電汰換、送禮、補貨、跨年穿搭⋯但每次點開12金虎獎購物網站就被滿滿的活動字眼弄到眼花撩亂，到底12/8～12/14這一週該怎麼搶？每天要注意什麼時段下單最划算？別擔心，小編已經幫你把所有優惠細節整理成四大攻略，讓你不用燒腦研究，直接跟著買就對了！Yahoo好好買 ・ 19 小時前 ・ 發起對話
聖誕跨年泡湯趣！2025全台溫泉勝地！大眾湯、湯屋、客房泡湯...雙12限時折扣湯券買1送1、下殺49折
聖誕節與跨年期間，台灣各大溫泉區及飯店多會推出結合泡湯、美食或跨年活動的特別套裝行程，是冬季享受假期、迎接新年的熱門選擇。泡溫泉不僅能驅寒放鬆，還有促進血液循環、緩解壓力、改善睡眠等健康好處。小編這次不僅幫你整理出「全台人氣溫泉勝地」清單，還找到了「溫泉超值優惠」，泡湯券限時限量買一送一之外，還有延長時數、加碼飲品、下單再送美食現金券等多重好康！趕快把握年末難得的優惠，把口袋名單的溫泉券一次買好買滿，這個冬天盡情開泡、讓身心暖起來！Yahoo夯好物 ・ 1 個月前 ・ 發起對話
【一文看懂】年末便宜機票最終回！長榮機票66折、12元飯店 日本買1送1
歲末最後一檔數字節雙12，迎來最終優惠戰，是年底搶票卡位最佳時機。易遊網「雙12暖身慶」推出機票優惠，包括長榮航空獨家66折起的超優票價，韓亞航空同樣有獨家折扣，飛首爾來回未稅只要６字頭！12月11日至12日正式起跑的「雙12年終慶」主戰場，將有限量搶活動，包含出國eSIM 12元、台灣飯店12元、1,212元折扣碼、「關西樂享周遊券豪華版(含大阪環球影城門票)」買一送一、日本富士山賞櫻一日遊1,三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 發起對話
iHerb 2025雙12優惠｜折扣碼76折 冬天保健、保養洗沐、運動營養、膳食補劑...20大「寶藏商品」最低百元有找
萬眾期待的 iHerb雙12購物節終於登場了！即日起至12/15上午10點為止，限時8天給你2025年最終狂歡折扣。結帳輸入折扣碼【12BUY25】，全站商品不限金額立減24%，且不限金額消費，只要輸碼就能折。現在就跟著「揪愛Mei」小編的熱銷排行榜，一起掃貨掃起來！Yahoo夯好物 ・ 19 小時前 ・ 發起對話
威力彩頭獎保證2億！3生肖財富之路順暢 意外之財不斷
威力彩今（8）日晚間開獎，頭獎保證2億元。《搜狐網》運勢專欄點名生肖龍、馬、猴這段期間財富之路順暢，正財、偏財都會有收穫，錢包越來越鼓。中天新聞網 ・ 13 小時前 ・ 發起對話
羽絨衣準備！全台迎入冬「最強冷氣團」 北台灣恐剩10℃
（記者張芸瑄／綜合報導）入冬以來最強冷空氣即將報到。中央氣象署指出，目前東北季風稍歇，各地白天普遍轉為晴到多雲 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 7
MLB》台裔球員費仔公開甜蜜結婚照 好友林家正留言祝福
大聯盟台美混血外野手費爾柴德（Stuart Fairchild）前陣子完成終身大事，他8日在IG公開與新娘的婚紗照，貼文寫道：「11.7.25 - 娶了我最好的朋友、旅行規劃師、電影情節解說員。我是個幸運的人。」台灣捕手林家正也留言祝賀費仔：「兄弟恭喜。」中時新聞網 ・ 14 小時前 ・ 5
許瑋甯黏邱澤聚會狂放閃！ 陳美鳳曬照誇「兒子超可愛」拱：再多生幾個
許瑋甯和邱澤日前舉行世紀婚禮，現場星光熠熠，可愛的兒子也成為焦點。近日夫妻倆到張清芳家聚會，陳美鳳今（8日）曬出大合照，可見許瑋甯頭靠在邱澤肩上，相當恩愛。陳美鳳發文回憶二人的婚禮，誇他們的兒子帥又可愛，更拱他們「多生幾個」。鏡週刊Mirror Media ・ 10 小時前 ・ 5
賴瑞隆淚談兒涉霸凌！議員預言「重創綠營」最慘情況：台南、高雄會很慘
民進黨立委賴瑞隆在高雄市長黨內初選期間，因8歲兒子爆出霸凌爭議重創聲譽，恐影響選民支持度，民眾黨新北市議員陳世軒指出，無論是賴瑞隆的霸凌相關爭議，還是立委林岱樺的貪污疑雲，都讓民進黨受到重創，若再不快速整合、定於一尊，到了2026大選正式開跑，台南、高雄選情都會很慘。陳世軒在《週末大爆卦》節目中表示，無論是林岱樺因為官司而民調直落，還是賴瑞隆兒子爆出的爭議......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 227
獨家／3前男友齊發聲：看得出粿粿心向誰 「最痛的是范姜彥豐」
粿粿婚內出軌風暴出休止符，傳出粿粿（江瑋琳）與丈夫范姜彥豐雖已達成離婚協議，但其中協議中竟包含「不得再撕毀王子（邱勝翊）」的條款。消息一出立刻引爆討論。《三立新聞網》獨家採訪到粿粿的三位前男友，他們難掩震驚，直言：「站在男人的立場，這條件等於讓范姜彥豐再次難堪。」但同時，也一致希望外界「給粿粿一次重新開始的機會」。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 193
成田機場「台灣國旗死壓中國」！日本最新「辱華現場壓不住」網笑瘋
生活中心／曾郁雅報導日本首相高市早苗回應「台灣有事」且堅決不收回的表態，引發中國當局極度不滿，多次出手試圖「經濟制裁」，沒想到卻進一步推升高市早苗於日本民眾支持率，展現日本國民對於堅守日本立場與友台政策的認同，近日就有飛往日本旅客發現東京成田機場「這畫面」，直接「台灣強壓中國」的場景，讓他忍不住笑出來：「最新辱華現場！」。民視 ・ 1 天前 ・ 484
賴清德陷執政困境！前朝要角紛紛發聲 蔡英文也講話了
賴清德總統的第一任期執政，苦於朝小野大的局勢，施政難以開展，不僅於此，黨內也多有歧見，媒體人觀察到蔡英文時期的大將，不時出來議論時政，前總統蔡英文7日也發文警告，她不能容忍不肖人士，藉綠能發展從事不法的牟利行為。這傷害產業、傷害經濟，更傷害國家。中天新聞網 ・ 19 小時前 ・ 177
納豆當爸了！ 依依做1年試管成功⋯聽到醫生宣布當場爆哭
納豆、依依相差11歲，當時納豆身體出狀況，是依依機靈的反應救了他一命，也因為這樣讓他認定一定要把對方娶回家，今年2人5月補辦婚禮，當時便透露要積極做人，8日依依宣布好消息，「我懷孕了！我們有小寶寶了！」裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 17 小時前 ・ 44
小煜離婚「護理正妹」！昔「交往內幕」全說了
娛樂中心／于士宸報導男星楊奇煜（小煜）從偶像男團「棒棒堂」出道，單飛後跨足主持與戲劇。2020年，他與小7歲的護理師女友言言結婚，並育有兩名兒子。沒想到，今日（8）小煜突然震撼宣布，其實早在9月就已與言言和平離婚，並感性表示：「有些故事不必用『結束』形容，只是換了一種讓彼此更舒服的方式陪伴」。如今，也有網友翻出他5年前公開結婚喜訊時的貼文，其中「這1句」讓人看見當時兩人滿溢的甜蜜與勇敢，相愛的模樣仍令人動容，如今卻傳出離婚消息，令大批粉絲感到惋惜。民視 ・ 14 小時前 ・ 4