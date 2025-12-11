momo 11月營收 146.8 億、月增 88% 雙11與普發政策挹注買氣
【互傳媒／ 記者 陳家珍／台北報導】momo 富邦媒(8454)公告114年11月合併營收約新台幣146.8 億元，受惠雙11年度促銷大檔與普發萬元現金政策帶動，平台消費動能回升，單月營收較10月增加 88%。momo 表示，雖然今年電商產業競爭加劇、需求更為分散，使年增率略有回落，但在經營效率與服務品質持續優化下，前11月累計營收達 994.7 億元，整體營運節奏保持穩健，展現平台在激烈競爭中的成長韌性。
富邦媒表示，11月營收結構呈現多品類回升，主要受惠於雙11檔期與普發現金政策帶動的額外消費力道。補貼入帳後，高單價商品買氣明顯回穩，iPhone 17 系列、萬元級掃拖機器人等 3C 家電成為主要成長來源；美妝品類亦受到冬季保濕與醫美級修護需求擴大，加上韓系品牌熱度提升，呈現穩健增長。雙11促銷亦推動民生用品的囤貨需求，使居家日用品維持強勢表現。momo 指出，此波刺激效應使平台在主要品類均出現實質增量，反映消費意願在政策與檔期影響下呈現結構性回溫。
今年雙11檔期平台流量大幅成長，momo Ads在多元產品布局與技術升級下，投放品牌數較去年增加近40%，廣告效果同步提升。富邦媒表示，聯播網廣告透過站內外整合導流，提升曝光效率並有效降低 CPC；新推出的「推薦廣告」則以AI判斷消費意圖，自動匹配商品，帶動轉換率穩健提升。
值得注意的是，廣告動能並未隨雙11結束而回落。momo Ads觀察到，品牌操作策略正從過往的「單檔衝刺」轉向「全月經營」，投放節奏更平滑、成效更具可預期性。公司將持續推動 AI自動化與渠道擴展，以強化商品曝光效率、降低獲客成本，並進一步提升廣告對整體營收與獲利的貢獻度。
在穩健拓展平台規模的同時，momo也持續以科技與服務創新獲得用戶信任。並在11月再度榮獲得數發部「2025 友善電商」肯定，反映公司在「安全購物環境」、「消費者保護」與「企業永續經營」三大指標上的整體表現。
在資安面，momo 導入物流隱碼、AI 異常登入識別與偽冒網站偵測等技術，強化交易與帳號安全；消費者保護則透過商品源頭審查、定期檢驗、抽測與爭議商品即時下架機制，確保商品品質與用戶期待一致；永續方面，藉由綠活會員、集中配送與循環包裝等措施，讓平台與供應鏈端共同累積更友善的環境足跡。momo 表示，安全、信任與永續已成為平台服務的重要底色，也將是支持長期競爭力的關鍵基礎。
除資安與平台治理獲肯定外，momo 也持續把永續影響力延伸到在地產業與文化保存。以「永續城鄉．momo揚光」專案旗下兩項作品——【讓故事被聽見，商品被看見】與【𥴊仔獅醒，百年魂動】——入選第九屆《資誠永續影響力獎》。momo 透過電商、直播、社群與電視頻道的整合導流，協助小農與地方品牌提升市場可見度，也串聯內部倡議與千萬名會員，共同建立從內容曝光到實際轉單的支持循環，讓地方產業能在平台上累積更具持續性的成長力。
